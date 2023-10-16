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РИА Новости

Минобороны Белоруссии назвало учения НАТО Dragon-2024 в Польше эскалацией

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Солдаты Польши во время учений
Солдаты Польши во время учений.
Источник изображения: © U.S. Army / MSG Donald Sparks

МО Белоруссии: учения НАТО Dragon-2024 в Польше станут эскалацией напряженности

МИНСК, 13 окт – РИА Новости. Начальник департамента международного военного сотрудничества - помощник министра обороны Белоруссии Валерий Ревенко заявил, что планы проведения на территории Польши в будущем году масштабных учений с сухопутными войсками стран НАТО Dragon-2024 свидетельствуют о выборе Варшавы в пользу эскалации напряженности, а не добрососедства.

"Начальник генерального штаба Польши (Веслав) Кукула сообщил, что на ее территории пройдет самое масштабное учение сухопутных войск в Европе "Драгун-2024" (20 тысяч участников). Учитывая отказ от диалога с Беларусью, очевидно, что Польша делает выбор в пользу эскалации напряженности, а не добрососедства", - написал он в своем аккаунте в соцсети Х.

Он подчеркнул, что страны-члены НАТО планируют организовать в 2024 году учения, которые станут крупнейшими за весь период после окончания холодной войны. "Уже известно о проведении вблизи белорусской границы многонационального учения "Стойкий защитник" с участием более 40 тысяч военнослужащих", - добавил помощник министра.

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Страны
Белоруссия
Польша
Проекты
NATO
Военные учения
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