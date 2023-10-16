«Ростех» досрочно направил в войска партию ИСДМ «Земледелие»

Госкопорация «Ростех» досрочно отправила в войска РФ партию комплексов инженерной системы дистанционного минирования (ИСДМ) «Земледелие». Об этом в пятницу, 13 октября, сообщили в пресс-службе корпорации.

В публикации отмечается, что новейшая система с помощью программируемых боеприпасов может покрыть минами территорию в несколько футбольных полей в считанные минуты. Кроме того, такие устройства способны самоликвидироваться или деактивироваться в установленное время.

Индустриальный директор комплекса обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии «Ростеха» Бекхан Оздоев указал, что правильно поставленные минные поля создадут непреодолимые препятствия для противника. По словам мужчины, ИСДМ устанавливает «интеллектуальные» минные поля даже в труднодоступных местах.

«Что немаловажно, «Земледелие» повышает боевые возможности подразделений по решению задач минирования, соблюдая все международные соглашения о запрете или ограничении применения мин, мин-ловушек и других устройств», — сказал он.

Ранее, 11 октября, стало известно, что научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» (входит в состав концерна «Уралвагонзавод» госкорпорации «Ростех») передала Министерству обороны РФ партию танков Т-90М «Прорыв» и Т-72Б3М с дополнительной защитой.

Вице-премьер РФ Денис Мантуров указал, что на данный момент такие модели являются самыми востребованными: они отлично зарекомендовали себя в зоне специальной военной операции.