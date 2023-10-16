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Известия.ru

В США назвали преимущества Су-57 перед зарубежными аналогами

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Military Watch: истребитель Су-57 превосходит зарубежные аналоги по огневой мощи

Российский истребитель пятого поколения Су-57 превосходит зарубежные аналоги по огневой мощи. Об этом 12 октября пишет журнал Military Watch.

«Су-57 выделяется среди истребителей своего поколения не только совершенно уникальной степенью использования в реальных боевых действиях, большая часть которых представляла собой высокоинтенсивные бои против крупных государственных вооруженных сил, но также своей дальностью поражения и широким ассортиментом средств поражения, ракет дальнего действия, к которым у него есть доступ», — пишут авторы журнала.

Журнал называет одним из главных преимуществ Су-57 возможность использовать ракету P-37М, которая эффективно применяется в зоне специальной военной операции. В частности, он может поражать цели на дальности 400 км, что в два раза превышает тот же показатель аналогов из США и Китая.

Истребитель также способен применять широкий спектр ракет «воздух – земля». В числе прочего автор подчеркнул, что в будущем боевой самолет будет способен нести уменьшенную версию гиперзвуковой ракеты «Кинжал».

Ранее, 28 сентября, бывший офицер спецназа полковник в отставке Анатолий Матвийчук рассказал «Известиям», что Су-57, который российские авиастроители передали Минобороны РФ, превосходит все истребители четвертого поколения по скорости, маневренности, огневой мощи, также он малозаметен и способен выполнять функции поддержки пехоты на поле боя.


До этого, 7 августа, сообщалось, что Су-57 оснастили комплексом бортовых средств цифровой связи. Он работает в диапазонах высоких и очень высоких частот, обладает повышенной помехо- и разведзащищенностью. Для Су-57 создали новые ракеты малой дальности РВВ-МД2, которые опережают американские разработки на 5–10 лет. Разработка и испытания ракеты «воздух – воздух» проведены в короткие сроки. К настоящему времени началось принятие боеприпасов на вооружение.

В июле американский журнал Military Watch назвал российский истребитель пятого поколения Су-57 самым опасным военным самолетом Воздушно-космических сил (ВКС) РФ. В материале подчеркнули ценность таких характеристик, как исключительная маневренность, высокая мощность ракет класса «воздух – воздух» Р-77М и Р-37М, доступ к широкому спектру классов крылатых ракет.


Су-57 — российский многофункциональный истребитель пятого поколения. Он создан с применением технологий малозаметности и способен вести бой с любыми истребителями противника, а также уничтожать наземные и надводные цели противника.

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