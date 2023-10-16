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РИА Новости

Южная Корея проведет крупномасштабные военные учения 16 октября

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Военная техника на учениях в Южной Корее
Военная техника на учениях в Южной Корее.
Источник изображения: © РИА Новости / Андрей Ольферт

Yonhap: Южная Корея проведет ежегодные масштабные военные учения 16 октября

СЕУЛ, 13 окт – РИА Новости. Южная Корея с 16 октября начнет проводить ежегодные крупномасштабные полевые учения "Хогук", передает агентство Рёнхап со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов страны.

В ежегодных учениях принимают участие армия, ВМС, ВВС, морская пехота. Они продлятся до 22 ноября. Целью учений является повышение оборонной готовности и оперативной совместимости.

Сообщается, что в этом году учения будут имитировать различные ядерные угрозы, в том числе от ракет и беспилотных средств Северной Кореи. Американские военнослужащие также примут участие в учениях для повышения оперативной совместимости.

Ежегодные учения "Хогук" проводятся с 1996 года во второй половине года.

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КНДР
Южная Корея
Проекты
Военные учения
Ядерный щит
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