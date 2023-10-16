В России разработали новую облегченную плиту для бронежилетов скрытого ношения

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В России разработали облегченную плиту для бронежилетов скрытого ношения, выдерживающую попадание пули калибра 7,62 мм, выпущенной из снайперской винтовки Драгунова (СВД). Об этом сообщил представитель новосибирской компании "Филлин", специализирующейся на средствах индивидуальной защиты.

В Новосибирске разработали новую бронеплиту для бронежилетов скрытого ношения, которая выдерживает шестикратное попадание из СВД. Как пояснил представитель компании, главное отличие новой плиты от "классических" состоит в том, что она разработана в конструкции с цельной керамической плитой, тогда как классические создаются с применением наборных керамических пластин.

Если посмотреть на обычную бронеплиту, то она имеет изгиб только в одной плоскости. Монолитная конструкция пластины позволила придать новой бронеплите два сгиба: вокруг тела и вдоль грудной клетки вертикально. Она более анатомична, ее удобнее носить в бронежилетах скрытного ношения. Кроме того, она проще в производстве и легче, поскольку требуется меньше клея для удержания структуры бронепакета

- приводит ТАСС слова представителя компании.

Новая бронеплита на испытаниях выдержала шесть попаданий из СВД и при этом не рассыпалась, тогда как ГОСТ предусматривает защиту от пяти выстрелов из такого оружия. При этом она весит меньше, чем "классические" бронеплиты, применяемые в бронежилетах скрытого ношения. Однако работы над плитой продолжаются, это еще не окончательный вариант. По словам представителя компании, разработку доработают, проведут дополнительные испытания, после чего предложат потенциальным заказчикам, в том числе и силовым структурам.