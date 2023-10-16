В США впервые поднялся в воздух модернизированный вертолёт AH-64E Apache V6.5

Источник изображения: topwar.ru

На ежегодной конференции Ассоциации армии США представители компании "Боинг" сообщили об успешном первом взлёте модернизированного вертолёта AH-64E Apache.

Ударный вертолет версии 6.5, на производство которого компания Boeing заключила контракт с армией США в декабре 2021 года, включает обновления программного обеспечения и улучшения интерфейса лётчика.

Некоторые обновления включают в себя оптимизированные возможности планирования маршрутов и атак, расширенные функции Link 16 и архитектуру открытых систем, которая позволит легко внедрять технологии в дальнейшем, отметила компания.

Мы очень воодушевлены продолжающейся разработкой программного обеспечения V6.5, поскольку оно открывает путь для модернизации Apache. V6.5, объединяет весь парк моделей E под одним и тем же программным обеспечением, оптимизируя обучение и обслуживание, обеспечивая при этом идентичность датчиков и возможностей.

— заявил полковник Джей Махер, руководитель проекта Apache в армии США.

По заявлениям представителей компании, в настоящее время идёт работа с армией над интеграцией нового Т901, двигателя для армейской программы усовершенствованных турбинных двигателей, созданного General Electric Aerospace. Выпуск T901, предназначен для замены двигателей в вертолетах общего назначения Apache и UH-60 Black Hawk, а также для использования в будущих ударно-разведывательных средствах авиации. Производство этой новинки было вынужденно отложено более чем на год из-за проблем, связанных с пандемией.

Двигатель ITEP, а также усовершенствованная трансмиссия и рулевой винт позволят пролететь 250 километров до цели, оставаться там в течение часа или более и вернуться обратно. По словам представителя компании, нынешний «Апач», вероятно, сможет оставаться у заданной цели всего около 30 минут.

Boeing также рассматривает варианты модернизации сверх того, что в настоящее время заключено в контракте. Ранее в этом году компания продемонстрировала модель Apache на ежегодной конференции Ассоциации армейской авиации Америки в Нэшвилле, штат Теннесси, с дополнительным пилоном крыла для обеспечения большего разнообразия дополнительного вооружения.