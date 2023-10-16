Тактические командные пункты: уроки последних конфликтов.

Почти каждый день в новостях о боевых действиях на Украине сообщается об обнаружении и уничтожении украинского или российского тактического командного пункта (КП). Восстановление разрушенного КП бригады или дивизии требует значительных усилий. В результате таких ударов с начала войны погибло множество генералов, сотни полковников и старших операторов.

По мнению экспертов НАТО, подобно русским и украинцам в текущем конфликте альянс не может позволить себе терять тактические КП. Конфигурация КП России в начале конфликта не сильно отличалась от КП НАТО. Основываясь на уроках конфликта, жизненно важно переосмыслить, как современные вооруженные силы готовят свои узлы управления к бою.

Атака позиций ВСУ на Украине

Как заявили авторы статьи «Кладбище командных пунктов» (The Graveyard of Command Posts), опубликованной в марте 2023 года в «Военном обозрении армии США» (Army’s Military Review): «Мы должны переосмыслить командные пункты для этой новой эры ведения войны. Перед лицом этой непосредственной угрозы … командные пункты должны будут адаптироваться до такой степени, что они будут неузнаваемы для поколения лидеров, воевавших в Ираке и Афганистане».

По заключению военных специалистов, тактические командные пункты НАТО в том виде, в каком они в настоящее время оборудованы и эксплуатируются, не готовы к бою и не переживут первого удара в следующей войне. Уроки трех недавних войн, второй войны в Нагорном Карабахе (2020), войны Израиля с ХАМАС (2021) и продолжающейся российско–украинской войны (с февраля 2022), демонстрируют, что КП являются ценными целями и подвергаются большому риску в современном боевом пространстве.

За этими недавними конфликтами будущее военных действий: вторая Нагорно-Карабахская война 2020 года стала первым конфликтом в истории, выигранным в основном за счет массового применения роботизированных систем; война Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) с ХАМАС в 2021 году – первой, выигранной, в основном, с помощью искусственного интеллекта; а российско–украинская война является крупнейшим конфликтом в Европе с 1945 года с применением, возможно, самого широкого спектра военных технологий в истории.

Основной вывод, который делают западные эксперты, заключается в том, что уничтожение командования и контроля является сутью войны 21 века. Сегодня КП практически невозможно скрыть и чрезвычайно трудно защитить. Поиск и наведение на КП находится в верхней части списка дел противника. В настоящее время подготовка выживаемых конфигураций тактических КП и их оснащение для победы должно стать приоритетом.

На пути к прозрачному боевому пространству

В прошлом врага приходилось видеть и слышать человеческими глазами и ушами, а также отображать с помощью аналоговых карт и моделей местности. Особенно трудно это давалось ночью и в экстремальную погоду. Армии-победительницы прибегали к необычным средствам маскировки своих мест дислокации. В дополнение к низкой видимости в ночное время они использовали условия окружающей среды, включая штормы и туман, а также непрозрачную местность, такую как леса, горы и городская застройка. Знание того, что находится за следующим холмом или за углом в городских условиях, требовало разведки, проводимой силами личного состава.

Сегодня же датчики быстро расширяют, а в некоторых областях заменяет подобные формы разведки. Многодоменные (многосферные) сенсорные возможности, которыми теперь обладают даже армии третьего уровня, значительно усложнили укрытие на поле боя. Многодоменные сенсорные сети для выявления целей используют технологию, способную сканировать пространство вплоть до грязи на уровне земной поверхности.

Создать немигающий глаз, который идентифицирует, находит и отслеживает цели в перегруженном боевом пространстве, непросто. Требуется сложное планирование и системы, чтобы выявить врага, но это дает преимущество в битве и стоит вложенных средств. Когда вездесущие сенсоры сочетаются с высокоточным огнем на большие дальности, способным поражать и уничтожать цели на предельных дистанциях, остаться в живых на современном поле боя становится непростой задачей.

В Нагорном Карабахе в 2020 году, в Газе в 2021 году и на Украине с 2022 года объединенные усилия датчиков, беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и высокоточного огня большой дальности определили ход этих конфликтов. Видеть силы противника в боевом пространстве и иметь возможность нанести по ним удар практически в любом месте – революционный переворот в традиционных методах ведения войны. Боевое пространство становится более прозрачным – слой датчиков может передавать информацию в режиме реального времени, чтобы показать боевое пространство и подтвердить боевые повреждения, подвергая каждый военный пункт потенциальному риску.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США, генерал Марк МИЛЛИ заявил: «Вероятность быть замеченным очень высока. На поле боя будущего, если вы останетесь на одном месте дольше двух-трех часов, вы будете мертвы». С быстрым развитием сенсорных технологий даже два-три часа могут оказаться оптимистичными. Считается, что западное военное мышление должно основываться на концепции, что безопасных районов больше не существует, и войска, скорее всего, находимся в зоне досягаемости вражеского огня. Все меньшее влечет за собой катастрофу.

Тактически командные пункты: переосмысление

Согласно западной военной теории, командование и контроль (C2) вооруженных сил и управление миссией является наиболее важной функцией ведения боевых действий. Цель КП – помочь командиру в выполнении боевой задачи [по западной терминологии – командовании миссией (Mission Command, MC), далее – КМ]. КM утверждает, что принятие решений человеком ‘в точке соприкосновения’ порождает гибкий и выигрышный подход, который способствует гармонии, инициативе и скорости благодаря пониманию намерений командира, выполнению приказов по типу миссии и наделению инициативой более низкого уровня. Тактический командный пункт облегчает командиру выполнение КM, позволяя лучше понимать, представлять, описывать, направлять и оценивать боевые операции.

Командный пункт в палдатке

Большие командные пункты в палатках, как показано на фото, представляют собой заманчивую цель. Если в этот КП попадет барражирующий боеприпас, собранный командный и штабной мозг целой бронетанковой дивизии будет потерян. В армии США полагают, что необходимо переосмыслить подготовку и размещение КП, и практиковать «распределенное командование миссией».

Десятилетиями тактические пункты управления размещались в палатках и фургонах, некоторые из которых были достаточно сложными, чтобы вместить десятки операторов с компьютерами, большими экранами и другим вспомогательным оборудованием. Сегодня сосредоточение критически важных человеческих ресурсов в одном месте, в пределах досягаемости вражеских датчиков и огня, является верным путем к катастрофе.

Палатки не обеспечивают защиты от БПЛА или артиллерийских ударов. Современные альтернативы, включая прицепы для КП, называемые «расширяемыми фургонами», такие как расширяемый фургон-укрытие армии США M1087, ненамного лучше. Хотя эти машины обеспечивают более простую подготовку КП, они не являются по-настоящему мобильными пунктами боевого управления, поскольку личный состав не может управлять, находясь внутри, когда сами КП находятся в движении. Эти убежища можно перемещать, что означает, что для их установки, развертывания и последующего перемещения требуется время. Во время атаки БПЛА, артиллерии или ракет они обеспечивают слабую защиту.

Для повышения живучести в современном боевом пространстве КП должны быть бронированными, мобильными, замаскированными и рассредоточенными. Это не традиционное представление КП, а суровая реальность современного боя. Не следует колебаться в быстром определении основных конструктивных параметров, которые подготовят современный КП к удовлетворению этих требований.

Бронирование. Во время второй Нагорно-Карабахской войны Азербайджан уничтожил армянские тактические командные пункты в первые недели боев, поскольку они легко обнаруживались и размещались, в основном, в палатках и недостроенных сооружениях. Во время войны между Израилем и ХАМАС ЦАХАЛ отслеживал местонахождение лидеров ХАМАС и синхронизировал свои атаки с помощью сложного искусственного интеллекта. В ходе российско–украинской войны, многие военные пункты управления были уничтожены высокоточным оружием большой дальности.

Логичной альтернативой КП с «мягким» прикрытием считается максимальное использование имеющихся бронированных машин для защиты от огня противника. Любая бронированная машина, оснащенная необходимым оборудованием для командования, контроля, связи, компьютеров, разведки, наблюдения и рекогносцировки (C4ISR), намного превосходит палатку или тактическую машину с мягкой обшивкой. Формирование ячеистой сети мобильных бронированных КП усложняет задачи разведки и целеуказания противника. Каждый узел бронетехники должен быть оснащен системами C4ISR, необходимыми для самостоятельного взятия на себя боевого управления.

В 1982 году генерал армии США Донн А. СТАРРИ сказал: «… опыт убедил нас в том, что сражение корпуса не может вестись с главного командного пункта, и мы считаем, что доказательства достаточно убедительны для того, чтобы мы разместили защищенный броней TAC CP [тактический командный пункт / ТКП] с достаточным количеством оборудования и персонала для отслеживания боя и выдачи своевременных приказов». По мнению современных аналитиков, проницательность генерала была верна тогда и более актуальна сегодня тем более в борьбе «с почти равным противником». Вооруженным силам требуется либо принять на вооружение бронированную технику для КП или занимать укрепленные городские объекты, либо «окапываться» глубоко и быстро.

Мобильность. Военнослужащие больше не могут оставаться на какой-либо позиции в течение длительного времени. Хотя большинство современных КП-решений пригодны для перемещений, они требуют слишком много времени на развертывание и свертывание, и не могут работать на ходу. Подвижный КП, который сможет перемещаться в одно мгновение, уменьшит уязвимость к огню противника. В прозрачном боевом пространстве выживут только мобильные и защищенные КП, способные реализовывать мобильное командование (МК) в движении, что увеличивает живучесть КП. МК позволяет командирам находиться ближе к передовой, с меньшим тактическим следом и с более высокими шансами на выживание. Тактические командные пункты должны обладать способностью функционировать на ходу и постоянно практиковать это умение.

"Расширенный" фургон-укрытие в составе КП армии США

С сентября 2022 года в Национальном учебном центре Форт-Ирвин (Калифорния) действует Центр тактических операций Боевой группы бронетанковой бригады (ABCT). Для использования в качестве КП у ABCT имеет «расширяемые» фургоны-укрытия M1087. Эти фургоны проще устанавливать, чем палатки, но они не обеспечивают необходимой защиты. По заключению военных аналитиков США, командование бригады в фургонах, похожих на эти, является чрезвычайно уязвимой целью в прозрачном боевом пространстве.

Маскировка. Чтобы выжить в прозрачном боевом пространстве, КП должны маскироваться. Маскировка требует полного спектра многодоменных усилий, чтобы обмануть вражеские датчики и нарушить целеуказание противника. КП требуют оборудования, а также тактики, методов и процедур для оптической (быть лучшим в физической маскировке), тепловой (уменьшать тепловые сигнатуры), электронной (снижать выбросы и управлять электронными сигнатурами) и акустический (приглушать звуки) маскировке.

Для обмана датчиков противника КП также следует генерировать ложноположительные сигналы, используя приманки и избегая очевидного скопления транспортных средств. Группа из трех-четырех машин для большинства датчиков выглядит как взвод, а в боевом пространстве будет много взводов, что значительно усложнит идентификацию и наведение на цель. С другой стороны, восемь или более транспортных средств представляют собой гораздо более узнаваемую и, следовательно, заманчивую цель. Таким образом, для формирования ячеистой структуры КП предлагается объединять группы из 2-4 транспортных средств в узлы MК.

Рассредоточение. Конфигурация тактических командных пунктов с высокой живучестью требует нового подхода к тому, как КП работают, общаются и обмениваются информацией в боевом пространстве. Предлагается избегать концентрации оборудования и операторов в местах, где легко находить и уничтожать цели. Например, сетевая конфигурация КП батальонного уровня могла бы состоять из трех распределенных узлов по две бронированные машины, оснащенные C4ISR, на каждый узел, рассредоточенных в соответствии с местностью и угрозой и использующих для отслеживания и синхронизации боя единую оперативную картину. Такое сетевое расположение станет устойчивым, когда каждый узел будет готов принять командование по мере необходимости.

Утверждается, что идеальная сетевая конфигурация КП – это гибкое, самоформирующееся, самовосстанавливающееся и самоорганизующееся тактическое сетевое расположение командных узлов. Сетевая конфигурация КП распределяет инфраструктуру боевого управления на устойчивые «функциональные узлы», которые разбросаны и замаскированы по всему полю боя, но при этом сохраняют эффективную связь. Такое «распределенное командование миссией» использует меньшие по размеру, рассредоточенные узлы боевого управления для выполнения функций КП без совместного размещения персонала. Цель состоит в повышении непрерывности и живучести командных функций в современном боевом пространстве.

Визуализация будущего

По заключению западные военных экспертов, единственная константа в руководстве и войне – это перемены. Командирам нужна дальновидность, чтобы представить и подготовиться к следующему сражению. Систематическое вскрытие и атака КП в недавних конфликтах – тревожный звонок. Если удастся изменить нынешние взгляды на КП и организовать их вокруг распределенного командования миссией, используя военное интернет-облако и аппаратное обеспечение, удастся выполнять функции боевого управления и предоставлять постоянное MК как услугу, а не географическое местоположение.

Если представить, что создано КП в виде ячеистой сети командных узлов, каждый из которых включает 2-4 объединенных в сеть бронетранспортера. Это позволило бы любому командиру, от батальона до корпуса, действовать с любого из узлов. Командир перемещается от узла к узлу, что усиливает его присутствие и лидерство. Если один узел поражен, его место занимает другой, и новый исполняющий обязанности командира беспрепятственно принимает командование подразделением.

Чтобы избежать превращения КП в кладбище, командиры надлежит переосмыслить то, как проводится MК, и принять новый набор тактик, методов и процедур для КП. Как в октябре 2022 года сказал генерал Джеймс МАККОНВИЛЛ, начальник штаба армии США: «В будущем поле боя будет настолько смертоносным, и появится возможность собирать информацию о том, где находятся наши командные пункты, поэтому нам придется перемещать их очень, очень быстро, и они должны быть рассредоточены и меньше».

Урок второй Нагорно-Карабахской войны, войны Израиля с ХАМАС и российско–украинской войны ясен: в современном, прозрачном, смертоносном боевом пространстве поражается та цель, которая обнаружила себя. Отсутствие предусмотрительности при подготовке пунктов управления приведет к тому, что они будут быстро вскрыты и уничтожены, что приведет к невосполнимой потере опытных командиров и персонала. Несмотря на множество дискуссий об оснащении КП для современных боевых действий, для развертывания новых систем и подготовки командно-штабных групп делается недостаточно. Подготовка тактических командных пунктов к следующей войне – жизненно важная задача, требующая немедленных действий.

По материалам ресурса euro-sd.com