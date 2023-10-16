Новый пакет американской военной помощи Украине на 200 миллионов долларов

Министерство обороны США 11 октября 2023 года объявило о предоставлении нового пакета американской военной помощи Украине на общую сумму до 200 миллионов долларов. Новый пакет военной помощи Украине выделяется распоряжением президента США в рамках его административных полномочий (Presidential Drawdown of Security Assistance - PDA) и является оперативным выделением имущества из наличия министерства обороны США. Это 48-й президентский пакет военной помощи Украине по линии PDA c августа 2021 года.

Американская 500-фунтовая авиационная бомба Mk 82 с комплектом планирования и коррекции Boeing JDAM-ER на подвеске истребителя Су-27 Воздушных сил Украины, с характерными надписями, 24.08.2023 (с) Воздушные силы Украины

При этом заявлено, что данный пакет включает помощь, ранее санкционированную в рамках PDA, но "сэкономленную" в рамках процесса переоценки объема ранее выделенной помощи по линии PDA, завершившегося в июне, а также помощь в рамках нового PDA. Министерство обороны США сообщило, что, с учетом данной переоценки, общий объем американской военной помощи Украине с начало российской специальной военной операции 24 февраля 2022 года превысил 43,9 млрд долл.

В рамках нового пакета по линии PDA Украине должно быть предоставлено из наличия министерства обороны США:

- старые авиационные управляемые ракеты AIM-9M Sidewinder класса "воздух-воздух" малой дальности для использования в качестве зенитных ракет [предположительно, в составе зенитных ракетных систем NASAMS];

- дополнительное количество высокоточных управляемых ракет GMLRS для ракетных комплексов HIMARS;

- комплексы для беспилотными летательными аппаратами;

- 155-мм артиллерийские выстрелы;

- 105-мм артиллерийские выстрелы;

- высокоточные авиационные боеприпасы [видимо, управляемые авиационные бомбы JDAM];

- средства радиоэлектронной борьбы;

- противотанковые управляемые ракеты TOW;

- одноразовые ручные противотанковые гранатометы АТ4;

- cтрелковое оружие и более 16 млн патронов для стрелкового оружия;

- подрывные заряды для разминирования;

- запасные части и другое полевое имущество.