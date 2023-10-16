"Настанет момент расплаты". Америки не хватит на помощь всем нуждающимся

США оказались не готовы к одновременному участию в нескольких конфликтах, пишет автор статьи на сайте CNN. Есть риск, что им не хватит ресурсов для защиты "всех нуждающихся демократий". Тогда американским союзникам придется принимать нелегкие решения — уже самостоятельно.

Если говорить простым языком, Соединенные Штаты оказались не в состоянии одновременно участвовать в двух крупных вооруженных конфликтах, при этом готовясь к гипотетической возможности третьего. Это — суровая и неотвратимая реальность, которая с каждым часом становится все более и болезненно очевидной.

Военно-промышленная база США и так уже находится под неимоверной нагрузкой из-за продолжающихся боевых действий на Украине, которые Россия, похоже, готова вести еще неизвестно сколько времени. Еще до начала конфликта, который идет без малого 20 месяцев, поднимался вопрос о том, не перенапрягла ли Америка свои силы как сверхдержава.

Сегодня Израиль, близкий союзник администрация Байдена, находится в состоянии войны, масштабы которой рискуют возрасти: премьер-министр Биньямин Нетаньяху начал блокаду сектора Газа и пригрозил вторжением, что, в свою очередь, может спровоцировать Иран или втянуть в вооруженные действия какую-либо другую страну.

Угрожающим также представляется потенциальный вызов со стороны Китая за контроль над Тайванем, который балансирует на грани конфронтации.

На мой взгляд, США борются за правое дело во всех трех ситуациях, две из которых являются полномасштабными военными конфликтами. Однако противники рассчитывают на просчеты со стороны Вашингтона, в частности на недооценку того факта, что ресурсы страны небезграничны. Напряженная внутриполитическая ситуация в государстве наглядно продемонстрировала отсутствие единства в вопросе военного вмешательства во всех трех случаях, хотя Америка твердит о верховенстве права над силой.

Во время контрнаступления ВСУ, которое сейчас, с приближением зимы, подходит к концу, украинские орудия выстреливали около 6 тысяч снарядов в день вместо желаемых 10 тысяч. И это лишь малая часть от тех 60 тысяч, которые ежедневно выпускала Россия. В июле прошлого года, еще до начала украинской операции, США сообщили, что с начала конфликта они поставили союзнице около 2 миллионов снарядов.

Администрация Байдена нарастила производство — прежде всего эталонных боеприпасов калибра 155 мм. До вооруженных действий на Украине США выпускали 14 тысяч патронов в месяц, сейчас объем вырос до 24 тысяч, планируется довести это число до 28 тысяч. Однако сколько из этих снарядов будет предназначено для Киева, официальные лица в Вашингтоне умалчивают.

Согласно исследованию веб-сайта Defense News, Соединенные Штаты также сталкиваются со становящейся все более тяжелой задачей по приобретению высокотехнологичных компонентов для крылатых ракет, сложного артиллерийского вооружения и беспилотных летательных аппаратов. И это в условиях, когда цены на радиационно-стойкие конденсаторы и полупроводниковые чипы выросли на 300%, а стоимость литиевых компонентов подскочила на 400%.

Между тем официального обсуждения расширения поставок оружия Израилю до сих пор не было, хотя администрация Байдена дала конгрессу понять, что такой запрос, возможно, не за горами. В последнем заключенном двумя странами Меморандуме о взаимопонимании на период с 2018 по 2028 годы предусматривалась военная помощь в размере 38 миллиардов долларов. Тель-Авив уже закупил 50 истребителей-невидимок F-35 Joint Strike — наиболее продвинутых самолетов в своем классе — и таким образом стал их первым иностранным оператором. По состоянию на 2023 год конгресс выделил около 520 миллионов долларов на совместные американо-израильские оборонные программы, большая часть которых направлена на противоракетную оборону.

Вместе с тем, по мнению большинства независимых наблюдателей, темпы ракетных атак со стороны ХАМАС означают, что Израилю потребуется срочное пополнение запасов боеприпасов для своих систем обороны "Железный купол".

Тем не менее настоящей неизвестной переменной является вопрос, приведет ли израильская блокада Газы или прямое вторжение на территорию сектора с суши и моря к вступлению Ирана в войну. Участие Тегерана может быть косвенным и проявляться в поставках оружия или предоставлении другой военной помощи. Тогда вопрос встанет иначе — какую форму приобретет ответный удар Израиля по Ирану.

И еще есть Тайвань. В настоящее время там нет активного военного конфликта, но угроза его возникновения становится все более осязаемой. Это вызывает постоянную озабоченность у американского военного руководства.

В прошлом месяце помощник министра обороны США по вопросам безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе Эли Ратнер (Ely Ratner) заявил Комитету палаты представителей по вооруженным силам о том, что "лидерам Китая еще только предстоит отказаться от применения военной силы, но они все чаще обращаются к [Народно-освободительной армии] как к инструменту принуждения для поддержания своих ревизионистских целей, проводя все более опасные действия в Тайваньском проливе и вокруг него".

"Китай остается главным вызовом нашего Министерства [обороны] ... в контексте выполнения наших обязательств в соответствии с Законом об отношениях с Тайванем, которые включают предоставление ему возможностей для самообороны, а также поддержание нашей собственной способности противостоять любому применению силы, которое ставит под угрозу безопасность народа Тайваня", — добавил Ратнер.

Администрация США, заметил чиновник, ожидает "двухпартийной, общегосударственной приверженности укреплению самообороны Тайваня". При этом Ратнер не обозначил цену за принятие подобного обязательства, хотя бы в публичных заявлениях; оно представлялось открытым вопросом. Но третий потенциальный конфликт может окончательно истощить военные запасы страны и даже возможности ее военно-промышленного комплекса.

Наконец, существует важнейший, хотя и редко упоминаемый вопрос о том, как "утечка" американских боеприпасов повлияет на способность государства защитить себя. На брифинге в понедельник высокопоставленный представитель Министерства обороны заявил журналистам, что "мы в состоянии продолжать оказывать поддержку как Украине, так и Израилю, сохраняя собственную глобальную готовность".

Однако в какой-то момент доллары, выделяемые на поставку вооружений, должны будут быть повторно санкционированы для всех трех регионов — и это в условиях отсутствия четких перспектив успеха и у Украины, и у Израиля, не говоря уже о Тихоокеанском театре военных действий. Администрация Байдена уже предупредила лидеров палаты представителей и сената, а также ведущих членов Комитета о том, что вскоре обратится с запросом нового пакета помощи Израилю.

Сообщается, что Белый дом рассматривает возможность связать помощь Киева и Тель-Авива — последний получил бы широкую двухпартийную поддержку. Один из чиновников администрации заявил, что такой подход особенно привлекателен, поскольку он "сдерживает крайне правых", включая многих членов конгресса, которые были категорически против продолжения финансирования Украины, и одновременно предусматривает дополнительное военное содействие Израилю.

Помощь Тайваню не была бы включена в подобный законопроект, но в целом на Капитолийском холме существует широкая двухпартийная поддержка всего, что могло бы помочь Вашингтону одержать верх в противостоянии с Пекином. Так, в августе Белый дом обратился к конгрессу с просьбой одобрить программу вооружений для Тайваня в рамках дополнительного бюджетного запроса для Украины, поскольку потенциальная угроза Тайбэю рассматривается как вопрос равно неотложный.

Постпред США в НАТО Джулианна Смит (Julianne Smith) утверждала, что поддержка Вашингтоном Тель-Авива не повлияет на американское "обещание продолжать содействие Украине". Но нет сомнений, что Россия и Китай наблюдают со стороны, чем закончатся упомянутые проблемы с ресурсами.

Ничто не должно стоять между Соединенными Штатами и жизненно необходимой поддержкой Украины и Израиля, так же как не должно быть двусмысленности в отношении Тайваня. США и их ближайшие союзники должны ясно дать понять, что они предоставят любые средства, необходимые для укрепления демократии на всех трех театрах идущих или потенциальных конфликтов. Это идеал, к которому Америка должна стремиться.

Но в какой-то момент, возможно, настанет момент расплаты. Это будет означать, что странам, которым помогают Соединенные Штаты, со временем придется самостоятельно делать незавидный выбор, — то есть принимать решения, кажущиеся сегодня немыслимыми для них и для нас, но которые в конечном счете могут оказаться неизбежными.

Придется ли Украине в итоге столкнуться с перспективой потери Крыма? Придется ли Израилю пойти на небольшие уступки, чтобы продемонстрировать палестинцам, что альтернатива перманентному конфликту существует? Иллюзия того, что США всегда придут на помощь и предоставят вооружение для поддержки нуждающейся демократии может быть утешительной, но однажды она тоже может столкнуться с суровой реальностью.

Видимо, вместо того, чтобы и дальше рассматриваться всеми как арсенал демократий, Вашингтону в конечном счете следует стать лучшим, более искусным партнером, помогающим любой дружественной нации найти собственный путь к более прочному и устойчивому миру.

Автор: Дэвид Андельман (David A. Andelman) — независимый обозреватель CNN, бывший корреспондент New York Times и CBS News.