Планируемая поставка Украине 30-мм зенитных артиллерийских комплексов Terrahawk Paladin

Министерство обороны Великобритании 11 октября 2023 года объявило о выделении Украине более 100 млн фунтов стерлингов военной помощи в счет средств руководимого Великобританией Международного фонда Украины (International Fund for Ukraine - IFU). Из этой суммы около 70 млн фунтов составит финансирование уже подписанного контракта на поставку Украине неназываемого количества новых 30-мм наземных зенитных артиллерийских комплексов Terrahawk Paladin разработки и производства британской компании MSI-Defense Systems Ltd. (MSI-DS).

30-мм наземный зенитный артиллерийский комплекс MSI-DS Terrahawk Paladin (с) MSI-DS

Остальные средства из данного пакета помощи Украине пойдут на закупку противоминного и переправочного оборудования и транспортных средств. Сообщается, что на сегодняшний день в фонд IFU для Украины было собрано 785 млн фунтов стерлингов благодаря вкладам Великобритании, Норвегии, Нидерландов, Дании, Швеции, Исландии и Литвы.

Зенитный артиллерийский комплекс MSI-DS Terrahawk Paladin был впервые представлен на оборонной выставке DSEI-2022 в Лондоне в сентябре 2022 года и предназначен в первую очередь для борьбы с беспилотными летательными аппаратами. Комплекс представляет собой смонтированную на транспортируемой автотранспортом платформе-поддоне дистанционно управляемую с двух выносных пультов интегрированную систему, включающую систему обнаружения БЛА и дистанционно управляемый боевой модуль Terrahawk LW (вариант корабельного боевого модуля Seahawk LW A2) разработки MSI-DS c 30-мм автоматической пушкой Northrop Grumman Bushmaster II Mk 44, стреляющей двумя типами боеприпасов, в том числе и программируемыми. Боевой модуль имеет двухленточную систему питания боеприпасами. Возможно применение артустановок других типов калибров от 20 до 40 мм. Система обнаружения включает размещенную на подъемной мачте малогабаритную РЛС SKYctrl с четырьмя неподвижными аненнами с АФАР X-диапазона FIELDctrl производства польской компании Advanced Protection Systems (APS) и электронно-оптическую круглосуточную станцию MSI-DS SATOS, включающую лазерный дальномер.

На выставке DSEI-2023 в Лондоне в сентябре 2023 года представитель MSI-DS заявил, что у компании уже есть два заказчика на комплексы Terrahawk Paladin, один из которых - "с Ближнего Востока". Относительно второго заказчика уже тогда в СМИ высказывалось предположение, что им является Украина.

30-мм наземный зенитный артиллерийский комплекс MSI-DS Terrahawk Paladin (с) MSI-DS