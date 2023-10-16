Войти
bmpd.livejournal.com

Планируемая поставка Украине 30-мм зенитных артиллерийских комплексов Terrahawk Paladin

240
0
0

Министерство обороны Великобритании 11 октября 2023 года объявило о выделении Украине более 100 млн фунтов стерлингов военной помощи в счет средств руководимого Великобританией Международного фонда Украины (International Fund for Ukraine - IFU). Из этой суммы около 70 млн фунтов составит финансирование уже подписанного контракта на поставку Украине неназываемого количества новых 30-мм наземных зенитных артиллерийских комплексов Terrahawk Paladin разработки и производства британской компании MSI-Defense Systems Ltd. (MSI-DS).

30-мм наземный зенитный артиллерийский комплекс MSI-DS Terrahawk Paladin (с) MSI-DS

Остальные средства из данного пакета помощи Украине пойдут на закупку противоминного и переправочного оборудования и транспортных средств. Сообщается, что на сегодняшний день в фонд IFU для Украины было собрано 785 млн фунтов стерлингов благодаря вкладам Великобритании, Норвегии, Нидерландов, Дании, Швеции, Исландии и Литвы.

Зенитный артиллерийский комплекс MSI-DS Terrahawk Paladin был впервые представлен на оборонной выставке DSEI-2022 в Лондоне в сентябре 2022 года и предназначен в первую очередь для борьбы с беспилотными летательными аппаратами. Комплекс представляет собой смонтированную на транспортируемой автотранспортом платформе-поддоне дистанционно управляемую с двух выносных пультов интегрированную систему, включающую систему обнаружения БЛА и дистанционно управляемый боевой модуль Terrahawk LW (вариант корабельного боевого модуля Seahawk LW A2) разработки MSI-DS c 30-мм автоматической пушкой Northrop Grumman Bushmaster II Mk 44, стреляющей двумя типами боеприпасов, в том числе и программируемыми. Боевой модуль имеет двухленточную систему питания боеприпасами. Возможно применение артустановок других типов калибров от 20 до 40 мм. Система обнаружения включает размещенную на подъемной мачте малогабаритную РЛС SKYctrl с четырьмя неподвижными аненнами с АФАР X-диапазона FIELDctrl производства польской компании Advanced Protection Systems (APS) и электронно-оптическую круглосуточную станцию MSI-DS SATOS, включающую лазерный дальномер.

На выставке DSEI-2023 в Лондоне в сентябре 2023 года представитель MSI-DS заявил, что у компании уже есть два заказчика на комплексы Terrahawk Paladin, один из которых - "с Ближнего Востока". Относительно второго заказчика уже тогда в СМИ высказывалось предположение, что им является Украина.

30-мм наземный зенитный артиллерийский комплекс MSI-DS Terrahawk Paladin (с) MSI-DS

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Дания
Литва
Нидерланды
Норвегия
Украина
Швеция
Компании
Northrop Grumman
Проекты
АФАР
БПЛА
Похожие новости
21.08.2023
Минобороны Британии заключило контракты на передачу Украине средств борьбы с беспилотниками, укрепление ее ПВО
19.06.2023
Одна из португальских компаний-производителей дронов заявила о своём намерении передать Киеву БПЛА
19.06.2023
Великобритания, Нидерланды, Дания, Португалия в июле начнут поставлять беспилотники на Украину - СМИ
04.05.2023
Британия не передаст Украине вертолеты Apache
20.12.2022
Зеленский назвал конкретные виды оружия, которые ждёт от западных стран
13.12.2021
Серый занавес сомкнулся вокруг России
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.10 03:40
  • 1
Названы преимущества разрабатываемого транспортного самолета Ил-212
  • 16.10 00:30
  • 56020
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 15.10 18:14
  • 19
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 15.10 12:32
  • 13
Фрегаты для Черного моря
  • 15.10 07:40
  • 4
Модернизированные Ан-124-100 смогут получить ПД-35
  • 14.10 18:14
  • 2656
Как насчёт юмористического раздела?
  • 14.10 14:35
  • 15
Мантуров рассказал о технологических изменениях проекта Ил-112В
  • 14.10 07:15
  • 5
Шойгу призвал к 2025 году удвоить число Ан-124-100
  • 13.10 16:53
  • 59
Названа особенность новой лунной миссии России
  • 13.10 12:31
  • 0
Польский Раскольников: Необыкновенная карьера нового НГШ
  • 13.10 05:11
  • 1
В истребителе Су-57 китайцам нравится только двигатель
  • 13.10 03:39
  • 2
Источник: Ка-52М с помощью новой РЛС превратят во "всепогодный разведчик"
  • 13.10 03:33
  • 3
Для российских танков начали производить заводские "мангалы" от дронов
  • 13.10 02:41
  • 1
Балансировка на грани: будущие риски европейской экономики
  • 12.10 21:43
  • 2
Директор Уралвагонзавода сообщил о перепрофилировании цеха на производство бронетехники