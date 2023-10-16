Присмотрят свысока: вертолеты будут охотиться за морскими дронами

Первые отряды формируют на Черном море, а потом они появятся в составе всех флотов ВМФ России

В составе Военно-морского флота России формируются специальные вертолетные отряды, которые займутся поиском и уничтожением полупогружных дронов. Выполнять эту задачу будут Ка-27, Ка-29 и Ми-8. Первые экипажи уже прошли обучение, их личный состав заступил на боевое дежурство на Черном море, сообщили источники «Известий» в Минобороны РФ. В дальнейшем подобные отряды сформируют в составе всех флотов ВМФ РФ. Эксперты считают, что новые вертолетные подразделения смогут защитить корабли и приморскую инфраструктуру от атак противника.

Вертолеты против дронов

В Военно-морском флоте России началось формирование вертолетных отрядов для борьбы с надводными беспилотными аппаратами, рассказали источники «Известий» в Минобороны РФ. В их состав вошли вертолеты Ка-27, Ка-29 и Ми-8. В настоящее время обучение прошли первые экипажи, их личный состав уже заступил на боевое дежурство на Черном море. По словам наших собеседников, в дальнейшем новые вертолетные отряды пополнят состав и других российских военных флотов.

Также вертолетчики разрабатывают тактику поиска и уничтожения морских дронов. В том числе в сложных погодных условиях днем и ночью.

Как отметили источники «Известий», поиск таких аппаратов достаточно сложный. Безэкипажные катера, полупогружные дроны практически не видны на поверхности воды, их сложно обнаружить с помощью радаров.

Вертолет Ка-29 Источник изображения: Фото: РИА Новости/Максим Блинов

А вот после обнаружения уничтожить их довольно легко. Наиболее эффективное средство борьбы — крупнокалиберные пулеметы, а также подвесные пушечные контейнеры.

Вертолеты уже проводили успешные операции против украинских морских дронов. В частности, Минобороны РФ 6 октября сообщило, что Ка-29 авиации Черноморского флота обнаружил и уничтожил безэкипажный катер ВФУ, который направлялся в сторону Крыма.

Первые бои вертолетов с беспилотниками состоялись в прошлом году. 29 октября 16 воздушных и морских дронов ВФУ попытались атаковать военные корабли и гражданские суда в Севастополе. Есть видео, как вертолет наносит точный удар по надводному боевому дрону, который направлялся к цели в бухте.

— Вертолет может подолгу находиться в воздухе в поиске, — объяснил военный эксперт Дмитрий Болтенков. — При обнаружении дрона, например, с помощью РЛС он зависает и тут же приступает к уничтожению цели. Самолет этого сделать не сможет, ему придется разворачиваться, а это потеря времени и, возможно, и самого безэкипажного катера. Вооружение, установленное на вертолетах, позволяет быстро уничтожать дроны, которые, как показали события последних лет, могут доставлять неприятности флоту или приморской инфраструктуре. Эту опасность нельзя игнорировать.

Вертолет Ка-27 Источник изображения: Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

По словам эксперта, сейчас такой отряд особенно актуален для Черноморского флота.

— В дальнейшем всем нашим флотам надо быть готовыми к отражению подобных атак, — отметил эксперт.

Вертолеты уже в деле доказали свою эффективность при уничтожении безэкипажных катеров, рассказал «Известиям» капитан первого ранга Василий Дандыкин.

— Использование вертолетов — лучший вариант, — отметил он. — Вертолет в несколько раз быстрее дрона — всегда может его догнать. Для поражения такой цели не нужны дорогостоящие ракеты, достаточно пулеметов или даже автоматов в руках хороших стрелков.

Эксперт отметил, что Ка-27 и Ка-29 могут садиться на борт патрульных кораблей проекта 22160 «Василий Быков», которые сейчас считаются главными охотниками за морскими дронами.

Украинский морской беспилотник Источник изображения: Фото: Министерство обороны РФ

— Это позволит увеличить маршруты патрулирования, — отметил он. — Также вертолеты смогут быстро усилить отряды этих кораблей.

Какие вертолеты будут охотиться за беспилотниками

Выбор вертолетов, которые будут отвечать за уничтожение морских беспилотников, был сделан неслучайно. Камовские машины специально разрабатывались для ВМФ. Транспортно-боевую машину Ка-29 — их на флоте еще называют «боевыми улитками» — начали серийно выпускать в 1979 году, но она до сих пор не устарела.

В 1980-х годах на Кумертауском авиационном производственном предприятии было изготовлено более 60 таких боевых машин. Большая их часть осталась в России, несколько — на Украине. После 1991 года вертолет выпускали штучно. А машины из состава военных флотов практически все поставили на хранение.

Для вертолетоносцев «Мистраль» собирались сформировать две авиационные группировки — примерно по 30 вертолетов Ка-52К «Катран» и Ка-29. «Улитки» после хранения прошли капремонт. На них отремонтировали колонки несущего винта, двигателей и редукторов, обновили лакокрасочное покрытие.

Машины получили современное вооружение и радиоэлектронную начинку. Контракт с Францией на «Мистрали» из-за введения санкций сорвался, но модернизированные машины вошли в состав ВМФ.

В арсенале вертолета — четырехствольная подвижная пулеметная установка калибра 7,62 мм, которой в бою управляет штурман-оператор. При необходимости могут быть установлены пушки ГШ-23Л калибром 23 мм или 2А42 калибром 30 мм.

Также у него есть противотанковые комплексы «Штурм-В» с управляемыми ракетами «Атака», «Кокон» и значительное количество неуправляемых ракет. При необходимости он может нести авиабомбы. О победах именно этих машин над дронами уже заявляли в российском военном ведомстве.

Ка-27 — советский многоцелевой вертолет корабельного базирования. Есть две версии этой машины — противолодочная и поисково-спасательная. Ка-27ПС занимаются поиском и спасением экипажей, терпящих бедствие на суше или на море, а также выполняют воздушную разведку. Они хорошо подойдут на роль охотника за морскими дронами. На вооружении противолодочной версии есть управляемые ракеты для борьбы с субмаринами. Обе машины могут нести на внешней подвеске авиационные бомбы.

Вертолет Ка-52 Источник изображения: Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Ми-8 различных модификаций — это рабочие лошадки Военно-морского флота и армии РФ. В их арсенале до двух 7,62-миллиметровых или 12,7-миллиметровых пулеметов, управляемые пушечные контейнеры с 23-миллиметровыми пушками, неуправляемые ракеты в блоках, ПТУР «Штурм-В» и «Атака», а также зенитный комплекс «Игла-С» и 250-килограммовые бомбы.

На борт эта машина может принять до 28 десантников. Она давно хорошо зарекомендовала себя в ходе боевых действий. Начиная с конца 1960-х годов «восьмерки» и их модификации участвовали в десятках военных конфликтов во многих уголках мира.

Алексей Рамм

Богдан Степовой