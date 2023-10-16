Войти
ТАСС

Подоляк заявил, что у Киева есть опытные образцы ракет с дальностью полета до 1 000 км

214
0
0
Cоветник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк
Cоветник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.
Источник изображения: AP Photo/ Nicolae Dumitrache

За счет производства ракет и дронов советник главы офиса президента Украины надеется достичь паритета в вооружении с РФ

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк утверждает, что Киев располагает опытными образцами ракет, дальность полета которых достигает 1 000 км.

"Нужно не только производство дронов, но и ракетное производство. И у нас уже есть отработанные экспериментальные образцы дальностью 750-1 000 км", - сказал он в интервью украинскому 24-му каналу.

За счет производства ракет и дронов Подоляк надеется достичь паритета в вооружении с РФ. По его словам, для этого Украина должна масштабировать запущенные производства и привлекать западные инвестиции. "Украина не может произвести за полгода, например, тысячу ракет или две тысячи ракет. Но производство есть, мы инвестируем в это все, - добавил он. - Государство над этим работает".

31 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев применил дальнобойное оружие собственного производства, поразив цель на расстоянии 700 км. При этом он не уточнил, о каком виде оружия идет речь и какую цель оно поразило. На следующий день секретарь Совбеза Алексей Данилов признал, что Украина начала разрабатывать дальнобойное оружие еще с марта 2020 года в соответствии с поручением Зеленского. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Проекты
2020-й год
Похожие новости
09.07.2020
Убьешь американца – поможешь Байдену
11.12.2019
Конгресс США согласовал оборонный бюджет на 2020 год
12.04.2019
На самолеты-амфибии Бе-200 установят российские двигатели ПД-10 - газета
30.03.2015
Выставка HeliRussia 2015: Тенденции развития вертолетной индустрии
17.11.2014
Леонид Нерсисян. Есть ли у России противоядие против ПРО США?
29.06.2012
Денис Мантуров: «Мы должны делать ставку на развитие центров технологических компетенций и других современных организационных решений»
31.03.2009
Китайские авианосцы будут собирать из украинских комплектующих
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.10 03:40
  • 1
Названы преимущества разрабатываемого транспортного самолета Ил-212
  • 16.10 00:30
  • 56020
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 15.10 18:14
  • 19
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 15.10 12:32
  • 13
Фрегаты для Черного моря
  • 15.10 07:40
  • 4
Модернизированные Ан-124-100 смогут получить ПД-35
  • 14.10 18:14
  • 2656
Как насчёт юмористического раздела?
  • 14.10 14:35
  • 15
Мантуров рассказал о технологических изменениях проекта Ил-112В
  • 14.10 07:15
  • 5
Шойгу призвал к 2025 году удвоить число Ан-124-100
  • 13.10 16:53
  • 59
Названа особенность новой лунной миссии России
  • 13.10 12:31
  • 0
Польский Раскольников: Необыкновенная карьера нового НГШ
  • 13.10 05:11
  • 1
В истребителе Су-57 китайцам нравится только двигатель
  • 13.10 03:39
  • 2
Источник: Ка-52М с помощью новой РЛС превратят во "всепогодный разведчик"
  • 13.10 03:33
  • 3
Для российских танков начали производить заводские "мангалы" от дронов
  • 13.10 02:41
  • 1
Балансировка на грани: будущие риски европейской экономики
  • 12.10 21:43
  • 2
Директор Уралвагонзавода сообщил о перепрофилировании цеха на производство бронетехники