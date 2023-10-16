Подоляк заявил, что у Киева есть опытные образцы ракет с дальностью полета до 1 000 км

За счет производства ракет и дронов советник главы офиса президента Украины надеется достичь паритета в вооружении с РФ

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк утверждает, что Киев располагает опытными образцами ракет, дальность полета которых достигает 1 000 км.

"Нужно не только производство дронов, но и ракетное производство. И у нас уже есть отработанные экспериментальные образцы дальностью 750-1 000 км", - сказал он в интервью украинскому 24-му каналу.

За счет производства ракет и дронов Подоляк надеется достичь паритета в вооружении с РФ. По его словам, для этого Украина должна масштабировать запущенные производства и привлекать западные инвестиции. "Украина не может произвести за полгода, например, тысячу ракет или две тысячи ракет. Но производство есть, мы инвестируем в это все, - добавил он. - Государство над этим работает".

31 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев применил дальнобойное оружие собственного производства, поразив цель на расстоянии 700 км. При этом он не уточнил, о каком виде оружия идет речь и какую цель оно поразило. На следующий день секретарь Совбеза Алексей Данилов признал, что Украина начала разрабатывать дальнобойное оружие еще с марта 2020 года в соответствии с поручением Зеленского.