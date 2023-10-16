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ТАСС

Подоляк обвинил Запад в отставании военных планов Украины от графика на девять месяцев

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Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк
Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
Источник изображения: Александр Кряжев/ POOL/ ТАСС

Советник главы офиса президента Украины заявил, что на Западе должны осознать необходимость "делать все в максимальном объеме и максимально быстро"

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что отставание Киева от графика ведения боевых действий достигает девяти месяцев, и обвинил в этом западных партнеров.

"Мы с вами из графика выпадаем на шесть - девять месяцев", - сказал он в интервью украинскому 24-му каналу.

По словам Подоляка, когда Киев осенью прошлого года начал активно просить оружие и технику, западные партнеры "еще боялись признать, что нужно предоставить все, что нужно Украине, максимально быстро". Он заявил, что на Западе должны осознать необходимость "делать все в максимальном объеме и максимально быстро".

Ранее начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов признал, что войска страны в своих планах ведения боевых действий выбились из графика. "Буданов абсолютно прав: если договорились [с партнерами], а через месяц получили все необходимое, это одна история. Если договорились, а получили через восемь месяцев, это другая история. Конечно, мы выпали из графика", - добавил Подоляк.

Украинские власти часто предпринимают попытки оправдать провал контрнаступления, на которое Киев и страны Запада возлагали большие надежды. В частности, власти Украины неоднократно обвиняли НАТО в недостаточности поставок, на что чиновники альянса заявляли, что Киеву передано все необходимое.

Украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. Как сообщил президент РФ Владимир Путин 5 октября, Киев за четыре месяца потерял свыше 90 тыс. человек и более 550 танков. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что при этом "контрнаступление" так и не принесло значимых результатов. 

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Украина
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