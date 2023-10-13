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ТАСС

Двигатель ПД-8 впервые запустили на самолете SSJ-100

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Двигатель ПД-8 на испытательном стенде
Двигатель ПД-8 на испытательном стенде.
Источник изображения: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Как сообщил главный конструктор воздушного судна производственного центра "Яковлев" Кирилл Кузнецов, на первом опытном образце лайнера для ускорения программы испытаний использовали двигатели SaM146

ХАБАРОВСК, 12 октября. /ТАСС/. Двигатель ПД-8, созданный для самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), впервые запустили на этом воздушном судне. Об этом сообщил главный конструктор Superjet 100 производственного центра "Яковлев" Кирилл Кузнецов на пленарном заседании VI Общероссийского конгресса инженеров, который открылся в Комсомольске-на-Амуре.

"На этой неделе впервые двигатель ПД-8, помимо того, что он летает на летающей лаборатории, был запущен в составе самолета Sukhoi Superjet 100", - сказал Кузнецов.

Работа в рамках кооперации по импортозамещенному самолету Sukhoi Superjet 100 ведется на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе, где изготавливают отсеки фюзеляжа и агрегаты крыла, и на территории производственного центра головной компании гражданского дивизиона Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) "Яковлев" в цеху окончательной сборки.

В августе опытный образец импортозамещенного SSJ-100, изготовленный производственным центром "Яковлев", успешно совершил первый полет в Комсомольске-на-Амуре. Для ускорения программы испытаний на первом опытном образце лайнера были использованы франко-российские двигатели SaM146.

Проект Superjet 100 был реализован в очень короткие сроки, отметил Кузнецов, назвав их беспрецедентными. От момента принятия решения до первого полета прошло чуть более четырех лет. Постройка опытного самолета заняла порядка полутора лет. "Создание одновременно и самолета, и двигателя - это второй беспрецедентный шаг в рамках программы. <...> Самолет всегда создается на базе существующего двигателя. Здесь были приняты решения о том, что <...> мы будем создавать эти продукты одновременно и вводить их в эксплуатацию одновременно", - добавил Кузнецов.

Он сообщил, что при реализации проекта гражданского самолета появилась абсолютно новая производственная кооперация, включающая более 20 предприятий, напрямую связанных с выпуском. "И еще около 40 предприятий, находящихся, как это говорят, на втором-третьем уровнях кооперации. И все это пронизано связями, в первую очередь, инженерными. Эти инженерные связи на сегодня охватывают всю РФ. Именно это является, на мой взгляд, самым важным звеном в создании проекта", - сказал спикер.

О конгрессе

Общероссийский конгресс инженеров проходит в Комсомольске-на-Амуре 12 и 13 октября. Участие в мероприятиях принимают свыше 1,3 тыс. гостей со всей страны, включая представителей промышленных и инжиниринговых предприятий, руководителей госкорпораций и органов власти, научных организаций и образовательных учреждений. В течение двух дней на разных площадках будут обсуждаться вопросы импортонезависимости и достижения технологического суверенитета. Генеральными партнерами конгресса выступают ПАО "ОАК" и ООО "Транснефть - Дальний Восток". 

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
SaM-146
СуперДжет-100
Компании
ОАК
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