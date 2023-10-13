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Техкульт

Northrop Grumman разрабатывает самонаводящийся снаряд для ВМС США

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Снаряд

В прошлом главным предназначением крупнокалиберной корабельной артиллерии было нанесение ущерба противнику за счет массированного обстрела. Считалось, что разрыв даже одного снаряда, начиненного несколькими десятками килограммов взрывчатки, в непосредственной близости от цели способен причинить ей достаточный ущерб.

Совсем иной принцип: «один выстрел — одно поражение» реализован в современных высокоточных боеприпасах, для чего не требуется большого количества снарядов крупного калибра. Именно такой принцип лежит в основе разрабатываемого Northrop Grumman «умного» 57-мм снаряда для стоящих на вооружении ВМС США артиллерийских систем. Этот компактный боеприпас предполагается оснастить датчиками, которые в связке с системой наведения обеспечат поражение на большой дальности даже скромной по размеру маневренной цели. При подлете к ней взрыватель самостоятельно выберет режим ближней или точечной детонации, обеспечивая более высокую точность поражения.

Александр Агеев

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Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
Northrop Grumman
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