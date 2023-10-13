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Ростех

В России нужно возрождать культуру осознанного и безопасного обращения с оружием

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Источник изображения: Фото: Александр Уткин

Сегодня начал работу Первый Всероссийский оружейный форум «Российский оружейный рынок. Развилка в развитии», организаторами которого выступили Госкорпорация Ростех, концерн «Калашников» и некоммерческая организация «Союз Российских оружейников им. М.Т. Калашникова». В обсуждении актуальных вопросов в этой сфере приняли участие исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко и индустриальный директор комплекса обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии Госкорпорации Бекхан Оздоев.

Олег Евтушенко в своем выступлении прежде всего обратил внимание на необходимость возрождения в нашей стране культуры осознанного и безопасного обращения с оружием. Такая практика существовала ранее, когда «в школах преподавалась начальная военная подготовка и действовали тысячи стрелковых тиров».

«СВО выявила колоссальный, я считаю, пробел: множество современных мужчин, особенно молодежь, никогда не видели своими глазами оружие и не знают, как с ним обращаться. Может ли такой мужчина, если наступит момент, защитить своих родных, свой дом, свою Родину?» − констатировал он.

Еще одним условием развития отечественного оружейного рынка Олег Евтушенко назвал формирование привлекательных условий для притока инвестиций в новые технологии в производстве гражданского оружия. «Иностранные компании внедряют в производство гражданского оружия элементы цифрового контроля, искусственного интеллекта, аддитивные технологии и так далее. Мы не должны отставать. Помощь законодателей, профильных ведомств здесь необходима. Отечественные компании, внедряющие передовые технологии, должны получить определенные преимущества», − пояснил он.

В настоящее время отечественные компании вынуждены вести работу в условиях санкций и недобросовестной конкуренции со стороны западных стран, ограничивающих выход на внешние рынки и доступ к необходимым технологиям и оборудованию, рассказал Олег Евтушенко. Поэтому российские отраслевые структуры, со своей стороны, должны предпринимать ответные шаги по защите своих интересов. Так, Союзу Российских оружейников принадлежит инициатива по закрытию из общего доступа сведений о сертификации оружия и патронов, перемещаемых через границу России. «Это правильно. Нельзя давать недоброжелателю никакой дополнительной возможности усилить давление», − уверен Олег Евтушенко.

Исполнительный директор Ростеха также напомнил, что в этом году на базе «Калашников Клуба» было создано сообщество владельцев стрелкового оружия, где на сегодняшний день зарегистрировано более 120 тыс. участников, а в ближайшее время планируется создать для сообщества мобильное приложение. «Это очень важный ресурс, где мы можем обмениваться лучшими практиками и опытом, выдвигать важные инициативы, собирать мнения и, в конечном итоге, влиять на отрасль», − отметил Олег Евтушенко.

По словам индустриального директора комплекса обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии Госкорпорации Ростех Бекхана Оздоева, приоритетная цель Ростеха в настоящее время – безусловное выполнение государственного оборонного заказа. В числе успешных результатов работы в этом направлении представитель Госкорпорации назвал поставку в опытную эксплуатацию партии модульных пистолетов Лебедева и завершение испытаний снайперской винтовки Чукавина.

По мнению Бекхана Оздоева, стрелковая отрасль должна на постоянной основе предлагать все более совершенные образцы заказчикам, ведомствам и розничному потребителю. С связи с этим особую важность приобретает площадка первого всероссийского оружейного форума с участием лидеров и экспертов отрасли, которые должны определить дальнейшие практические шаги по ее развитию. «Именно сейчас важна консолидированная позиция отрасли по вопросам перспектив экспорта нашей продукции, развитию взаимоотношений с внутренним потребителем. От наших взвешенных решений сегодня зависит судьба предприятий и производственных площадок, благосостояние наших работников и их уверенность в завтрашнем дне», − подчеркнул Бекхан Оздоев.

В рамках форума участники приняли резолюцию, содержащую рекомендации всем субъектам стрелкового рынка по обеспечению устойчивого и динамичного развития отрасли: отдавать приоритет продукции отечественного производства, разработать дорожную карту развития стрелковой инфраструктуры на период 2024–2027 годы, принять меры по популяризации стрелковых видов спорта для формирования в российском обществе здорового интереса к стрелковой подготовке, подготовить предложения по внесению изменений в Федеральный закон «Об оружии» в части упрощения оборота пневматического оружия, разработать и ввести в действие программу образовательного модуля «Основы стрелковой подготовки для учащихся старшей школы» и другие предложения.

«Делегаты единодушно поддержали необходимость сохранения за Российской Федерацией статуса надежного глобального поставщика стрелкового оружия, – отметил президент АО «Концерн «Калашников» Алан Лушников. – При этом мы полностью осознаем необходимость соблюдения баланса между общественной безопасностью и развитием внутреннего рынка гражданского и служебного оружия и патронов, понимаем важность развития массового стрелкового спорта и инфраструктуры».

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Страны
Россия
Компании
Концерн Калашников
Ростех
Персоны
Калашников Михаил
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