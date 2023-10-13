Как избежать глобальной катастрофы

Унижение гегемонов, возвышение угнетенных, поиски нового равновесия

В XVI–XIX веках Англия и Франция захватили две трети территории земного шара. В Британской империи к 1914 году население метрополии составляло менее 45 млн, а колоний – свыше 400 млн человек, то есть в девять раз больше. Население Франции: метрополия – 40 млн, колонии – 55 млн человек. Далее с большим отрывом шла Германия: метрополия – 68 млн, колонии – 13,3 млн.

Англичане уничтожили почти все местное население в своих колониях – в Канаде, США, Австралии и Новой Зеландии. Соединенные Штаты в 1776 году стали независимым государством. Канада (1867), Австралийский союз (1902), Новая Зеландия (1907), Южно-Африканский союз (1910) получили статус доминионов – самоуправляемых государственных образований.

Как удалось Англии и Франции захватить такие громадные территории? В первую очередь за счет огромного превосходства в военной технике и выучке войск. Столь же большим было и культурное превосходство. Кроме того, языческие религии не могли противостоять христианским миссионерам (ислам, индуизм и буддизм были исключениями). Подавляющее большинство жителей колоний смотрели на европейцев как на богов и были уверены, что любое сопротивление им будет беспощадно подавлено.

ПЕРВАЯ МИРОВАЯ И РАСПАД ИМПЕРИЙ

Сто лет (1815–1914) Европа жила без больших войн. Крымскую, Австро-прусскую и Франко-прусскую войны с некоторой натяжкой можно считать локальными.

Но в 1895 году британские аналитики проинформировали правительство, что к 1920 году промышленное производство в Германии превысит британское, а ее флот по огневой мощи и тоннажу превысит Гранд Флит. Напомним, что в XIX веке в Англии соблюдался Two-Power Standard, по которому Королевский флот должен быть сильнее двух следующих по мощи флотов мира, вместе взятых.

Что из этого следовало? Что германская армия вторгнется в Англию и лишит ее государственности? То есть сделает то, что англичане творили по всему миру в XVIII–XIX веках? Такой вариант не рассматривали даже самые ярые милитаристы в Лондоне и Берлине. Просто британцам пришлось бы где-то потесниться, модернизировать промышленность, чтобы выдерживать конкуренцию. Но британский кабинет мыслил категориями прошлых веков и решил напасть на Германию.

Срочно были приняты новые кораблестроительные программы. Броненосцы стали стягиваться из колоний в метрополию. А тем временем Форин офис нашел пушечное мясо для сухопутной войны в Европе: им стала Франция, обуянная мечтой о возвращении Эльзаса и Лотарингии, утерянных в 1870-м. Вообще-то эти территории со времен Карла Великого свыше 10 раз переходили от Франции к Германии и обратно.

Вторым поставщиком пушечного мяса стала Россия. Николай II строил планы захвата Константинополя. Он мечтал стать императором Византии и главой всей православной церкви.

Главным итогом Первой мировой стало создание СССР. Версальский мир 1919 года сделал неизбежным начало Второй мировой войны. И уже в 1918 году начался распад колониальной системы, о чем ни в Лондоне, ни в Париже не думали ни в 1895-м, ни в 1914-м.

Войсковые части из туземцев англичане и французы создавали с XVIII века, но это были отдельные отряды, контролируемые офицерами метрополии. Ситуация кардинально изменилась в 1914–1918 годах. Англия мобилизовала 2,5 млн человек в своих колониях и доминионах. Из них погибло свыше 200 тыс.

Франция мобилизовала 600 тыс. в своих африканских колониях. В войне погибло свыше 100 тыс. насильно мобилизованных туземцев. Никто не пытался подсчитать количество туземцев из британских и французских колоний, имевших понятие о том, что такое Эльзас, Лотарингия, Константинополь, но вряд ли оно превышало 1%.

Лондон и Париж в 1914–1918-м многократно увеличили производство в колониях и создали там мощную военную промышленность.

Чтобы унизить «проклятых бошей», Париж отправил в качестве оккупационных войск в Рейнскую область до 40 тыс. солдат-негров из своих африканских колоний. Африканцы издевались над немецким населением, грабили, насиловали женщин. Французские офицеры смотрели на это сквозь пальцы. Это вызвало бурю негодования в Германии и резкий рост националистических партий.

Но была и другая сторона медали. Туземцы осознали, что они могут воевать и побеждать белых солдат. А на Рейне они почувствовали себя высшей расой. Войска метрополии перестали внушать ужас в колониях. Среди туземцев появилась прослойка предпринимателей и людей с высшим образованием. В колониях возникли националистические и коммунистические партии, целью которых было получение независимости.

Впрочем, до 1939 года национально-освободительное движение было относительно слабым и не приносило больших результатов. В 1922 году Египет получил ограниченную независимость, а в 1932-м независимость получили Ирак и Филиппины. В 1920-х годах Канада, Австралия и Новая Зеландия добились почти полной внешнеполитической самостоятельности.

ГРАБИТЕЛЬСКИЙ МИР, НЕИЗБЕЖНАЯ ВОЙНА

Версальский мир Ленин охарактеризовал как «договор жуликов и разбойников, неслыханный грабительский мир, в котором десятки миллионов, и в том числе самых цивилизованных, ставятся в положение рабов». Французский маршал Фош уже в апреле 1919 года точно назвал время начала Второй мировой: «Версаль – это не мир, а перемирие на 20 лет».

В марте 1935 года Сталин в беседе с британским министром Энтони Иденом сказал: «Рано или поздно германский народ должен был освободиться от версальских цепей». И если не Гитлер, это бы сделал другой – коммунист или монархист. В Германии не было ни одной партии, согласной с условиями Версальского мира. Вождь германских коммунистов Эрнст Тельман в 1930 году сказал: «Советская Германия не заплатит ни пфеннига по репарациям… Мы, коммунисты, не признаем никакого насильственного присоединения народа или части народа к другому национальному государству, мы не признаем никаких границ, проведенных без согласия действительного большинства населения».

Разница в числе голосов на выборах в Германии между нацистами и коммунистами была не так велика. Предположим, что немцы выбрали рейхсканцлером Эрнста Тельмана. Холокоста бы не было, евреи сидели бы не в концлагерях, а в Рейхстаге и правительстве. Но война все равно была неизбежной. Хотя парад победы прошел бы не в 1945-м, а в 1940-м, и не в Москве, а в Лондоне, вместе с Жуковым им командовал бы генерал-полковник Гудериан, а на трибуне рядом со Сталиным стоял бы Тельман.

ВТОРАЯ МИРОВАЯ И КРАХ КОЛОНИАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

1 сентября 1939 года началась не Вторая мировая война, а локальный конфликт между Германией и Польшей, исход которого был решен в течение двух недель, а полная победа одержана через четыре недели.

Польская кампания 1939 года была классической локальной войной, а уместнее сказать – конфликтом. Воевала же Франция в Марокко и Алжире, и жертв было не меньше. А в конфликте на реке Халхин-Гол летом 1939-го с советской стороны было задействовано больше танков и самолетов, чем во всей польской армии.

Но в эти и в десятки других вооруженных конфликтов никто из великих держав не полез и о мировой войне никто не заикался. А в 1939-м Англия и Франция полезли. И 3 (а не 1-го) сентября 1939 года началась Вторая мировая. И вновь миллионы туземных солдат были мобилизованы в колониях. И опять там увеличилось военное производство.

После войны Италия потеряла свои колонии – Ливию, Эритрею, Итальянское Сомали, Итальянскую Эфиопию. Поначалу Вашингтон и Лондон рассматривали вопрос о возвращении их Италии либо установлении своей опеки. Но в итоге пришлось дать им независимость.

В колониях, где в 1940–1945 годах шли боевые действия, возникли военные формирования националистов, которые воевали с вернувшимися колонизаторами. Франция попыталась вернуть себе Сирию и Ливан, но местные повстанцы и политическое давление СССР заставили Париж вывести свои войска.

Но Франции удалось силой подавить национально-освободительное движение на Мадагаскаре. В 1947–1948 годах на острове было убито 90 тыс. туземцев. Для устрашения их французы затаскивали пленных в самолеты и живыми сбрасывали над их деревнями.

Под эгидой Японии в Индонезии, Малайе, Вьетнаме были созданы местные территориальные войска. После капитуляции Японии эти соединения вели бои против вернувшихся британских, французских и голландских колонизаторов. В ходе длительных войн эти территории обрели независимость.

Большое значение имела и война в Корее (1950–1953). Там США и их союзники не сумели победить наспех созданные корейские и китайские формирования. Поставки Советским Союзом вооружения тогда не афишировались. Корейская война показала, что народы колоний могут успешно бороться с любой державой Запада.

Корейская война и крах англо-французской Суэцкой авантюры (1956) привели в последующие два десятилетия к полной ликвидации колониальной системы.

МОЖНО ЛИ ВОССТАНОВИТЬ РАВНОВЕСИЕ

В ходе холодной войны в мире шли и «горячие» конфликты, как во Вьетнаме и на Ближнем Востоке. Но главным итогом холодной войны стала стабильность в Европе в 1953–1990 годах. За 37 лет армии США и СССР, НАТО и Варшавского договора не сделали ни одного выстрела друг по другу.

К 1990 году отношения сверхдержав стали улучшаться. Но элитам Англии и США было мало ослабления напряженности и экономической глобализации. Они взяли курс на разрушение Советского Союза и других социалистических стран. Неужели аналитики в Лондоне и Вашингтоне не знали азов истории? Распад большой империи неизбежно приводит к серии кровопролитных войн. Итог их – миллионы убитых и десятки миллионов беженцев.

Медленный развал Оттоманской империи привел к серии войн начиная с 1828 года и заканчивая… не знаю, когда они закончатся. Ведь войны XXI века в Ливии, Сирии, Ираке и на Ближнем Востоке в целом – во многом следствие распада Оттоманской империи. То же можно сказать о распаде Австро-Венгерской империи в 1918 году. Чего стоят только войны на территории бывшей Югославии.

Спрашивать с Горбачева, Шеварднадзе и других «архитекторов перестройки», понимали ли они неизбежность грядущих войн, просто несерьезно. Но и логику западных аналитиков понять невозможно. Переворот в Киеве в феврале 2014-го стал точкой невозврата к системе однополярного мира. Держу пари, что ситуацию, сложившуюся на Украине и в мире на октябрь 2023 года, не предвидели ни в Вашингтоне, ни в Лондоне, ни в Москве. И не только в 2014 году, но и в декабре 2021-го.

В 1991 году у НАТО пропал единственный противник. Именно для противодействия СССР альянс был создан в 1949 году. И вот руководители НАТО ухитрились привести в 2023-м свои страны на грань ядерной войны: вероятность ее по сравнению с временами СССР возросла в несколько раз.

В 1991–2014 годах Вашингтон назначал изгоями кого хотел. А сейчас под санкциями оказались одновременно Россия, Китай, КНДР и Иран. Три ядерные державы, четвертая близка к созданию ядерного оружия.

В 1953–1990 годах в мире возникали военные конфликты, но они купировались или удерживались в рамках усилиями США и СССР. Ныне один гегемон рухнул, другой переживает кризис. Что нас ждет до 2030 года? Начнется серия больших и малых войн, которые уже не смогут контролировать США и НАТО. Скажем, падение Карабаха – это не финал армяно-азербайджанского конфликта, а лишь очередная фаза.

Неминуемо распространение ядерного оружия. Руководство Саудовской Аравии уже заявило, что при появлении бомбы в Иране они «для равновесия» сделают то же самое. Неужели богатейшая страна мира начнет с нуля атомную программу? В рукаве у саудовских принцев наверняка уже есть большой задел.

Что может спасти мир от серии кровопролитных конфликтов с перспективой термоядерной войны – это новая Ялта, соглашение ведущих держав. В этом совещании должно найтись место для представителей Индии, Бразилии, Саудовской Аравии, Ирана. Процесс это длительный, возможно, потребуется несколько конференций. Но начинать надо сейчас, пока не поздно.

Александр Широкорад

Александр Борисович Широкорад – писатель, историк.