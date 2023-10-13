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Интерфакс-АВН

МИД РФ охарактеризовал удары Израиля по сирийским аэропортам как грубое нарушение суверенитета Сирии

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Сирийские ПВО отражают ракетный удар по Дамаску
Сирийские ПВО отражают ракетный удар по Дамаску.
Источник изображения: © Фото : SANA

Подобные акции могут спровоцировать вооруженную эскалацию в масштабах всего региона

Москва. 12 октября. ИНТЕРФАКС - МИД России назвал удары ВВС Израиля по аэропортам Дамаска и Алеппо грубым нарушением суверенитета Сирии, предупредив, что подобные действия могут привести к вооруженной эскалации в регионе.

Как сообщалось, ранее в четверг Израиль нанес авиаудары по международным аэропортам Дамаска и Алеппо, которые были вынуждены приостановить свою работу.

"Эти действия израильской стороны представляют собой грубое нарушение суверенитета САР и базовых норм международного права", - говорится в сообщении МИД, размещенном на сайте внешнеполитического ведомства.

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Страны
Израиль
Россия
Сирия
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