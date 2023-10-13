МИД РФ охарактеризовал удары Израиля по сирийским аэропортам как грубое нарушение суверенитета Сирии

Подобные акции могут спровоцировать вооруженную эскалацию в масштабах всего региона

Москва. 12 октября. ИНТЕРФАКС - МИД России назвал удары ВВС Израиля по аэропортам Дамаска и Алеппо грубым нарушением суверенитета Сирии, предупредив, что подобные действия могут привести к вооруженной эскалации в регионе.

Как сообщалось, ранее в четверг Израиль нанес авиаудары по международным аэропортам Дамаска и Алеппо, которые были вынуждены приостановить свою работу.

"Эти действия израильской стороны представляют собой грубое нарушение суверенитета САР и базовых норм международного права", - говорится в сообщении МИД, размещенном на сайте внешнеполитического ведомства.