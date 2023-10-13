«Если мы выпустим меч из руки, они уничтожат нас»

Терроризм получает государственную поддержку на Украине

Фраза, приведенная в заголовке, принадлежит Моше Даяну, министру обороны Израиля в 1967–1974 годах. С тех пор как она была произнесена, прошли десятилетия. Но сказанное израильским военачальником актуально сегодня и для нас. Террор угрожает и Израилю, и нашей Родине. Россия ведет на Украине специальную военную операцию. США и Запад руками украинских националистов развернули против нас широкомасштабную гибридную войну. Наряду с военными действиями применяются методы политического, экономического, информационного, дипломатического давления. Но реалии времени таковы, что ведущим направлением является террористическая деятельность киевского режима.

В первое десятилетие ХХI века международные усилия по борьбе с терроризмом привели к положительным результатам. В 2012 году общее количество террористических актов в мире опустилось до минимальных значений. Но уже через два года вновь был зафиксирован их рост. Более того, увеличилось число погибших в ходе этих террористических атак.

В сложившихся сегодня условиях ожидать снижения уровня терроризма не приходится. В первую очередь потому, что наступил новый этап в истории этого древнего как мир и человеконенавистнического по своей сути явления. Произошло то, что прежде невозможно было представить: перенос терроризма на государственный уровень. Теперь террористические удары готовит и наносит не кучка бандитов, маргиналов и религиозных фанатиков, а самые мощные государственные структуры: армия и разведка.

УБИВАТЬ В ЛЮБОЙ ТОЧКЕ МИРА

Именно такой образ действий киевского режима прослеживается в отношении тех, кто несогласен с превращением Украины в агрессивное террористическое государство . Если прежде террористы готовили свои удары в большой секретности, то украинские националисты не скрывают своих кровавых планов, объявляют о преступных намерениях во всеуслышание.

Начальник Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов заявил, что его подчиненные убивали и будут убивать противников режима «в любой точке мира…» А спикер территориальной обороны Вооруженных сил Украины трансгендер Сара Эштон-Чирилло буквально анонсировала расправу над российскими журналистами. Заявила, что российские «военные преступники-пропагандисты» будут настигнуты и уничтожены. «Мир увидит, как любимые кремлевские пропагандисты расплачиваются за свои преступления. Мы будем охотиться за всеми российскими военными преступниками-пропагандистами, и справедливость восторжествует».

И это не просто слова оголтелых русофобов. Украинские националисты развернули многовекторный терроризм. Здесь и нападения на объекты гражданской инфраструктуры (удары по Крымскому мосту, разрушение плотины Каховской ГЭС), и убийства общественных деятелей (журналистки Дарьи Дугиной, военкора Владлена Татарского), и подрыв автомобиля писателя Захара Прилепина. Время от времени террористы осуществляют «показательные выступления»: атака беспилотников на Московский Кремль, на небоскребы делового центра Москва-Сити, бандитский захват мирных сел Брянской и Белгородской областей.

Особенно важным направлением в этой палитре многовекторности является угроза ядерного терроризма. Сразу же в памяти всплывают сообщения о постоянных артиллерийских обстрелах Запорожской АЭС. Это реалии сегодняшнего дня. Но ядерный шантаж укронацистов начался значительно раньше.

Вспомните 2014 год – события после государственного переворота, пресловутого Майдана, когда украинские деятели активно высказывались по этому поводу. Начиная с Юлии Тимошенко, которая призывала «брать оружие в руки и идти мочить» противников, уничтожать их «атомным оружием».

Казалось, это всего лишь слова, неконтролируемые эмоциональные всплески. Или в худшем случае ничем серьезным не подкрепленные намерения. Но все обстояло намного серьезнее. И это стало ясно из заявлений украинского президента Владимира Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности.

«КТО БЫ НИ СОВЕРШИЛ ЭТО ПРЕСТУПЛЕНИЕ, ВИНОВАТА РОССИЯ»

Впрочем, удивляться нечему. Квинтэссенцию западного отношения к террористическим ударам украинских националистов сформулировал глава МИД Британии Джеймс Клеверли. Комментируя разрушение Каховской ГЭС, он заявил: кто бы ни совершил это преступление, виновата Россия, которая начала боевые действия в феврале 2022 года.

Еще во времена Советского Союза председатель КГБ СССР Юрий Андропов сказал исторические слова: «Мира у террористов не выпросишь». Эти слова с полным основанием можно отнести к сегодняшнему Западу вообще и к Вашингтону в частности. Потому что даже в самые сложные моменты к западным деятелям не приходит просветление, что террорист – он всюду террорист.

С развалом Советского Союза нашу страну захлестнула волна кровавого терроризма. Со всего мира собирались на Северный Кавказ убийцы, бандиты, преступники всех мастей. В России они устроили жуткую террористическую войну. Однако, по утверждениям западных политиков той поры, никаких террористов в России не существовало. Одни тольуо «повстанцы», «герои», «борцы за независимость». Сегодня то же отношение переносится на террористов украинских.

Медийное пространство Запада было заполнено здравицами в честь «борцов за свободу Ичкерии». Террористов, захвативших театральный центр на Дубровке в октябре 2002 года, репортер канала CNN и вовсе назвал «чеченскими диссидентами».

Но проблема в том, что терроризм – беда вселенского масштаба, для которой не существует границ. И как только «повстанцы» оказываются в Париже, Лондоне или Берлине и начинают вершить свои кровавые дела, они тут же перестают быть героями и борцами за свободу и независимость. И в одночасье становятся кровожадными убийцами.

Так, например, весной 2017 года произошло два теракта – один в Лондоне, другой в Санкт-Петербурге.

27 марта на Вестминстерском мосту в Лондоне автомобиль наехал на людей. Около здания дворца парламента машину остановил полицейский. Находящийся в автомобиле человек нанес полицейскому ножевое ранение, после чего был застрелен другим сотрудником полиции. Всего погибло шесть человек, включая нападавшего, ранено было как минимум 40 человек.

Менее чем через две недели, 3 апреля в Петербурге в метрополитене прозвучал взрыв. Взрыв осуществил террорист-смертник. В теракте пострадали 103 человека, 16 из них погибли – в их числе был исполнитель теракта.

Вот такие трагедии на берегах Темзы и Невы. Казалось бы, боль всех нормальных людей вне зависимости от места жительства, национальности, цвета кожи должна быть одинаково велика. Ан нет. Это заметили даже журналисты газеты The Washington Post, которая никогда не отличалась любовью к нашей стране. Свою статью они озаглавили очень ярко: «Лондон в ответ на теракты получил международные соболезнования, Санкт-Петербург получил молчание».

Автор статьи писал, что солидарность с лондонцами «поспешили выразить лидеры всего мира», а такие города, как Берлин, Париж и Тель-Авив, «почтили память жертв нападения», либо окрасив свои главные архитектурные достопримечательности в цвета британского флага, либо притушив огни. «Если россияне надеялись на такое же проявление международной скорби, их ждало разочарование… Атака на Россию, насколько можно судить, не ставилась в один ряд с атакой на Великобританию, хотя народу погибло и больше», – писала The Washington Post.

НОВЫЙ ОБЛИК ТЕРРОРИЗМА

Трагедия современного мира в том, что терроризм постоянно рос, развивался и укреплялся. Становился все более страшным, кровавым, извращенным. Получая государственную поддержку, как на Украине, он открыто угрожает миру. Да, всему миру. Просто этого пока не желают осознавать на Западе. А жаль.

Это сегодня украинские террористы все силы сосредоточили на ударах по России. А на кого завтра они обратят свои горящие ненавистью взоры? У нас достаточно примеров, когда выкормыши западных спецслужб срывались с поводка и бросались в яростную атаку на своих хозяев. Ярчайший пример тому – широко известный Бен Ладен.

Но нам в первую очередь нужно подумать о себе, о своей стране. Потому что киевский режим сдаваться пока не собирается. И тактика его видна невооруженным глазом: чем меньше успехов на поле боя, тем больше террора. Идет постоянная эскалация терроризма со стороны украинских националистов и украинских спецслужб (в большинстве случаев – при помощи западных кураторов).

К большому сожалению, надо признать, что для этого у них есть все возможности. Русские и украинцы внешне ничем не отличатся друг от друга. Разницы между языками практически нет, да к тому же в большинстве своем сегодняшние украинцы в совершенстве владеют русским языком.

Границы нашей страны сегодня распахнуты. В России живут миллионы беженцев, и среди них – глубоко законспирированные агенты украинского режима. Приложите сюда традиционную бандеровскую ненависть и поощряемую сегодня русофобию, многолетнее кураторство со стороны западных спецслужб и их технические возможности. Таким образом, создана основательная база для широкомасштабной деятельности украинских террористов.

ОТ ИЗРАИЛЯ ДО ЧЕЧНИ

Сложившаяся ситуация требует от России реальной оценки обстановки и самых решительных мер в развертывании антитеррористической деятельности. В различных публикациях авторы часто ссылаются на опыт борьбы с терроризмом в Израиле, отмечая, что этот опыт является уникальным и служит примером для спецслужб других стран.

Действительно, у Израиля имеется более чем 70-летний опыт борьбы с этим всемирным злом. Профессионально отточенная система выявления и ликвидации терроризма была сформирована в связи с постоянными угрозами, поступающими с арабских территорий. Но, как говорят, и мы не лыком шиты. Мы сами прошли 1990-е и первое десятилетие 2000-х годов, когда разгул терроризма угрожал самому существованию нашего государства. И надо отдать должное – научились противостоять этому разгулу.

Одной из основных своих задач израильские спецслужбы считали и считают уничтожении главарей террористических организаций. Чаще всего в качестве примера приводится тайная операция израильтян по ликвидации палестинских террористов из организации «Черный сентябрь», которые организовали террористический акт против израильских спортсменов на Мюнхенской олимпиаде 1972 года. Тогда агенты МОССАД уничтожили 12 террористов.

Однако следует признать, что и российские спецслужбы весьма успешно справились с не менее сложной задачей. На сегодняшний день уничтожены практически все главари чеченских террористов – от Басаева и Дудаева до Бараева, Радуева и Хаттаба.

И что особенно важно, антитеррористическая деятельность продолжается. Время от времени приходят сообщения: задержаны члены террористических банд. И это единственно верный подход: террористы должны знать, что их преступления не имеют срока давности, что их ждет неминуемое возмездие, где бы они ни скрывались. Земля должна гореть под ногами бандитов, где бы они ни находились – на территории России или за рубежом.

УЧАСТИЕ ГРАЖДАН В ПРОТИВОСТОЯНИИ ТЕРРОРУ

Итак, российские спецслужбы безусловно многое знают, умеют и обладают достаточными компетенциями по части антитеррора. Но борьба с терроризмом – это не только забота органов государственной безопасности. Не менее важным остается активное участие самих граждан в противостоянии террору.

Бдительность общественности зачастую играет ключевую роль в деле предотвращения террористических актов. Вспомните 1990-е годы. Каждый житель был хорошо осведомлен о подозрительных пакетах, сумках, оставленных в метро, на вокзалах и в аэропортах, о подозрительных автомобилях, припаркованных у домов, о лицах и действиях, которые могут представлять угрозу для общественной безопасности. И не колеблясь сообщал о них в милицию.

Речь также идет мерах образовательного, социально-культурного характера, которые призваны сформировать культуру нетерпимости к терроризму. В борьбе с терроризмом нельзя ограничиваться только обороной, отвечать ударом на удар. К террористам важно применять превентивные меры. Для этого в первую очередь следует уничтожать их в собственном логове. Так делали российские спецслужбы в Чечне.

8 апреля 2004 года бойцы спецназа ФСБ в станице Шелковской уничтожили Абу-Бакара Висимбаева, «одноглазого Бакара», как звали его на Кавказе. Террорист был телохранителем Шамиля Басаева, готовил так называемых черных вдов – террористок-смертниц, в том числе и для теракта на памятном «Норд-Осте».

Салмана Радуева взяли без единого выстрела в хорошо охраняемом доме, где он скрывался. В аул заехали два «жигуленка» – и тут же, через четыре минуты, выехали. Тихо, без шума и пыли. В одной из машин босиком, в исподнем, мордой в пол лежала «гордость и надежда свободной Ичкерии». Потом радуевские подельники, пытаясь оправдаться, говорили, что спецназ прилетал на бесшумных вертолетах.

Именно такие жесткие превентивные удары являются одним из самых действенных методов по борьбе с террором. Хотя и этого мало. Важно перекрыть пути финансирования террористов.

О НЕТЕРПИМОСТИ К ТЕРРОРИСТАМ

Есть и еще одна особенность, присущая именно России. Корни ее уходят в далекий теперь ХIХ век. Речь идет, по сути, об оправдании терроризма.

Ярчайший пример тому – оправдательный приговор, вынесенный на заседании Петербургского окружного суда известным юристом Анатолием Кони в 1878 году. Террористка, стрелявшая в столичного градоначальника, была объявлена невиновной и под аплодисменты покинула здание суда.

В Советском Союзе террористические акты были редким явлением и не выходили за границы нашего государства. Теракт, потрясший страну, произошел 15 октября 1970 года. Террористы отец и сын Бразинскасы захватили самолет АН-24Б с 46 пассажирами на борту и угнали его за границу. Они стреляли в пилотов. Зверски убита бортпроводница Надежда Курченко. Страна была в шоке. И тогда было не до сочувствий террористам.

Сочувствующие бандитам и оправдывающие их «прорезались» в 1990-е годы. Тогда на страницах российских газет некоторые журналисты предпочитали называть кровавого террориста Басаева не иначе как «борцом за свободу». Даром что на его руках уже была кровь сотен убитых российских граждан.

Кто может с уверенностью сказать, что подобное не повторится с украинскими «борцами за вiльнiсть»? Между тем уже сегодня на их совести смерть Дарьи Дугиной, Владлена Татарского, мирных жителей приграничных российских городов и сел.

Михаил Болтунов

Михаил Ефимович Болтунов – писатель, полковник в отставке.