Кто гоняет в небе тучи

Украинский дрон «Фурия-100» стал трофеем и экспонатом парка «Патриот» в подмосковной Кубинке. Фото Владимира Карнозова.

Беспилотная авиация определяет ход боевых действий на Украине

Попытки Вооруженных сил Украины активнее применять беспилотные летательные аппараты (БПЛА) становятся серьезной угрозой для России и ее армии. Нередко от налетов беспилотников страдает и мирное население пограничных с зоной конфликта российских областей, включая Крым.

Все чаще разведывательные БПЛА, действующие в зоне специальной военной операции (СВО), оказываются собственного украинского производства.

Сейчас основная цель ВСУ – уничтожить в зоне спецоперации склады с боеприпасами Российской армии, зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) и тыловые маршруты, по которым идет снабжение группировки Вооруженных сил РФ. Выполнение данной задачи возлагается украинским командованием преимущественно на БПЛА.

БАРРАЖИРУЮЩИе БОЕПРИПАСЫ

Старший научный сотрудник химического факультета украинского киевского Национального авиационного университета и руководитель созданного при университете студенческого ракетного конструкторского бюро NAURocket Сергей Пипко опубликовал видео испытательного пуска разработанного при участии бюро украинского барражирующего боеприпаса (ББ). Видео уже широко разошлось в Рунете.

Внешне аппарат выглядит как подражание известному иранскому ББ Arash-2. Он выполнен на основе разработанной несколько лет назад украинским ЧАО «Рамзай» (Киев) беспилотной мишени RZ-60. Эта мишень успешно проходила летные испытания и в 2019 году испытывалась Министерством обороны Украины. Но о ее серийном производстве достоверных сведений нет.

Мишень RZ-60 имеет длину 1,5 м и оснащается поршневым двигателем с хвостовым толкающим винтом, ее крейсерская скорость заявлена в 300 км/ч. Запуск RZ-60 производится с пневматической катапультной установки. Но, судя по видео, испытанный теперь ББ оснащен твердотопливным стартовым ускорителем, что позволяет запускать его с короткой направляющей рампы.

На видео пусковая установка (похоже, с двумя направляющими) барражирующего боеприпаса размещена в тентовом кузове легкого грузовика «Газель» (напомним, что аналогичные замаскированные под тентовые грузовики «Газель» импровизированные пусковые установки используются ВСУ для применения получаемых от Великобритании управляемых ракет MBDA Brimstone наземного старта). Также видно, что ББ имеет увеличенную по сравнению с RZ-60 длину носовой части, где, по всей видимости, размещена боевая часть. А также, скорее всего, дополнительный топливный бак – что дает общую длину аппарата более 2 м.

Дальность полета боеприпаса, видимо, может составлять несколько сот километров. Неясна система управления – но в случае использования на аппарате системы связи на основе терминала Starlink она позволит реализовывать любую дальность по управлению.

В более дешевом варианте, как можно предположить, будет осуществляться чистое наведение по GPS/ГЛОНАСС – аналогично российским аппаратам серии «Герань». Что, однако, даст возможность поражать только стационарные цели с заранее известными координатами.

По-видимому, нехватка сил и средств вынудила руководство Украины искать способ по оптимизации существующих ресурсов, передаваемых Западом, и внедрению полученного опыта в Вооруженные силы Украины. На данный момент украинские власти активно развивают свой беспилотный флот, расширяя номенклатуру производимых и используемых в ходе боевых действий беспилотных летательных аппаратов и барражирующих боеприпасов. В различных подразделениях наличие даже самых простых коптеров становится обязательным. Кроме того, 7 февраля 2023 года украинский парламент проголосовал за отмену до конца года НДС и пошлины на ввоз в страну беспилотников.

Напомним, что ВСУ уже накопили определенный опыт боевого применения украинских (бывших советских) многоразовых оперативно-тактических БПЛА Ту-141 «Стриж», способных нести стокилограммовую авиационную бомбу. Подобные аппараты были запущены предположительно с территории Сумской области и преодолели около 300 км над российской территорией по направлению к Москве, после чего были поражены российской противовоздушной обороной. До столицы России беспилотникам Ту-141 «Стриж» оставалось лететь 150 км.

Ранее, 10 марта 2022 года, официально не опознанный, но определенно принадлежащий Украине разведывательный БПЛА Ту-141 «Стриж» советского производства, пролетев воздушное пространство Венгрии, разбился в Загребе, столице Хорватии. Жертв не было, но материальный ущерб зафиксирован: повредило несколько припаркованных автомобилей. Президент Хорватии заявил, что «в таких ситуациях вы зависите от НАТО», но «в НАТО, по-видимому, был какой-то провал».

Попытки обвинить Россию не имели большого резонанса. Инцидент в итоге предпочли замять.

КИЕВСКИЕ ДРОНЫ

Генеральный штаб ВСУ, Министерство обороны Украины и Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины при содействии президентского проекта «Армия дронов» ведут активную работу над созданием отдельных рот ударных БПЛА, пишет Telegram-канал «Рыбарь».

В состав одного такого подразделения будут входить три взвода ударных и один взвод разведывательных БПЛА, а также отделение материально-технического обеспечения (МТО). Численность каждого подразделения – до 110 человек. На вооружении роты по штату состоит до 12 ударных БПЛА типа «Инквизитор», «И-Бош», «Довбуш-Т10» и до пяти разведывательных – «Шарк» и «Эльф». Сами беспилотники будут оснащены системой управления через спутниковые терминалы Starlink.

Терминалы Starlink достоверно использовались для управления известными морскими беспилотниками – полупогруженными взрывающимися катерами, которыми осенью 2022 года украинская сторона неоднократно пыталась атаковать корабли Черноморского флота России.

Кроме того, терминалы Starlink с высокой степенью вероятности применяются в разрабатываемых на Украине БПЛА и ББ.

Использование широкополосных сервисов Starlink и ему подобных открывает эру массового применения всевозможных безэкипажных и беспилотных средств (в том числе ударных) с практически не ограниченной дальностью по системе управления. А также возможности установки подобных терминалов для не ограниченных по дальности связи и управления на практически все военные машины.

Внедрение в «начинку» беспилотника модуля управления Starlink делает украинские беспилотники защищенными от радиопомех и позволяет управлять ими (при наличии устойчивой связи) на большом удалении, не беспокоясь за возможный перехват или вывод из строя.

Дополнительно в зависимости от выполняемых задач украинские роты БПЛА могут быть оснащены дронами-камикадзе Switchblade, Phoenix Ghost, Sky Mantis, Vector, Warmate, RQ-20 Puma. На вооружении их состоит также до десяти автомобилей повышенной проходимости в целях мобильности.

Подготовка операторов БПЛА для действий на передовой будет проходить на базе 12 основных учебных центров, в первую очередь в Киеве.

Эффективность новосозданных рот БПЛА пока остается под вопросом. Однако даже малая часть переданных или закупленных беспилотников при грамотном использовании на фронте серьезно расширит возможности ВСУ по применению как артиллерии, так и штурмовых групп при наступлении.

БОМБЫ ДЛЯ БЕСПИЛОТНИКОВ

Украинский оборонный завод «Маяк» начал производить новые авиационные боеприпасы осколочного действия для БПЛА, сообщил новостной канал РБК со ссылкой на украинский интернет-ресурс «Страна.ua».

Авиационные боеприпасы к БПАК (беспилотному авиационному комплексу осколочного действия) ОБП-23.1 весят 1 кг.

Радиус гарантированной зоны поражения составляет 11 м. Вариант ОБП-23.05 весит соответственно 0,5 кг. Радиус гарантированной зоны поражения составляет 4,5 м, говорится в публикации.

Ранее в Министерстве обороны Украины сообщали, что концерн «Укроборонпром» совместно с одной из стран НАТО наладил производство снарядов калибра 122 мм за рубежом. Первая партия боеприпасов уже поступила в ВСУ.

НЕБЕСНЫЙ ГОСТЬ ИЗ ПЕРУ

Перуанская компания Disenos Casanave продала беспилотный авиационный комплекс собственной разработки CW-40D Вооруженным силам Украины. Как сообщает Jane’s Defence Weekly со ссылкой на информацию компании, продажа первой партии была произведена в январе 2023 года. Disenos Casanave отказалась раскрыть количество проданных беспилотников и их стоимость. Стоимость одного CW-40D оценивается в 155 тыс. долл.

По информации производителя, CW-40D был разработан для выполнения задач сбора информации, наблюдения и разведки. Он представляет собой беспилотный летательный аппарат самолетного типа с возможностью вертикального взлета и посадки (ВВП). БПЛА оснащен гибридной силовой установкой с электрическими и бензиновым двигателями. На прикрепленных к нижней части крыльев балках, соединенных с обратным V-образным хвостовым оперением, размещены четыре электродвигателя с несущими винтами, обеспечивающие вертикальный взлет и посадку.

Аппарат оборудован стабилизированным электронно-оптическим блоком наблюдения MG170E с дневной камерой разрешением 1080 пикселей с 30-кратным масштабированием изображения и инфракрасной камерой разрешением 640х512 пикселей, лазерным дальномером (измеряемая дальность 50–4000 м).

РОССИЙСКИЕ ДОСТИЖЕНИЯ

В этой ситуации, разумеется особое внимание необходимо уделить производству отечественных беспилотников – и это уже делается. Правительство РФ должно в ближайшее время в полной мере реализовать национальный проект по развитию беспилотных авиационных систем. Смысл этого нацпроекта – обеспечить возможности для широкой эксплуатации дронов и высокий уровень локализации их производства.

По данным самих представителей формирующейся беспилотной отрасли, ее самостоятельное развитие потребует создания сотен тысяч новых рабочих мест.

Проблема кадров вполне может стать узким горлышком, как она уже стала для обычной авиации. Новые кадры, особенно талантливые, всегда нужны промышленности, всегда востребованы на рынке. Однако и при определенном их недостатке предприятия могут результативно выполнять поставленные задачи.

В зоне спецоперации в ближайшее время могут задействовать беспилотные средства для доставки боеприпасов и гуманитарных грузов, а также эвакуации раненых.

В настоящее время ведутся работы по доработке и «обеспилочиванию» грузовых автомобилей высокой проходимости в интересах российских военных – и, возможно, в скором времени мы увидим их в действии.

Задачи здесь гораздо сложнее, поскольку нет навигационно-связной инфраструктуры для обеспечения непрерывного контроля за состоянием и маршрутом перемещения автотранспорта.

В России уже разработан транспортный беспилотник самолетного типа ТрАМП (транспортная авиационная многофункциональная платформа), способный перевезти до 250 кг груза на дальность свыше 600 км.

Достигнуты определенные успехи и в противодронной защите операторов беспилотников на местах. Так, например, опытный образец противоосколочного индивидуального баллистического щита-накидки для штурмовиков и операторов БПЛА, работающих непосредственно на передовой, успешно испытан в Донецке. На расстоянии от 1,5 м до 70 см от щита-накидки были взорваны две гранаты Ф-1 и одна граната ВОГ-17. Пробитие опытного образца было зафиксировано только по кромке изделия и составило незначительный процент от общего количества осколков и поражающих элементов, характерных для использованных боеприпасов.

Баллистические испытания противоосколочного щита-накидки показали достаточно высокую степень защиты, которую обеспечивает изделие. Военная приемка прошла успешно, первая партия уже пошла в работу и в ближайшее время будет поставлена в войска.

Василий Иванов

Василий Иванович Иванов – журналист.