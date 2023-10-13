«Рост потерь Т-90М соответствует росту их поставок»: в западной прессе оценили российское танкостроение

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Западные обозреватели, основываясь на данных украинской стороны, указывают на якобы увеличение случаев поражения новейших танков Т-90М на фронте. При этом делается вывод, что это не повод для радости, а, напротив, негативная для киевского режима тенденция.
Как отмечается в издании World Defence News, по подсчетам украинских «аналитиков», Россия по состоянию на середину сентября якобы лишилась на поле боя 40 единиц Т-90М.
- говорится в издании.
Со слов автора, каждый Т-90 обходится в $4,5 млн, то есть в общей сложности Россия лишилась военных активов на $180 млн, исходя из расчетов только по этой модели танков. Это может показаться ощутимым ударом по матчасти ВС РФ, но «это ожидаемый риск при увеличении развертывания техники».
- указывается в западной прессе.
Так, завод имени Малышева в Харькове, являясь главным танковым предприятием Украины, не производил новых танков уже три десятилетия. Вместо этого он занят восстановлением и модернизацией старых танков советской эпохи. Да и удары по нему наносились уже несколько раз.
- делает вывод автор, давая оценку российскому танкостроению.