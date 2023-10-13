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Военное обозрение

«Рост потерь Т-90М соответствует росту их поставок»: в западной прессе оценили российское танкостроение

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Источник изображения: topwar.ru

Западные обозреватели, основываясь на данных украинской стороны, указывают на якобы увеличение случаев поражения новейших танков Т-90М на фронте. При этом делается вывод, что это не повод для радости, а, напротив, негативная для киевского режима тенденция.

Как отмечается в издании World Defence News, по подсчетам украинских «аналитиков», Россия по состоянию на середину сентября якобы лишилась на поле боя 40 единиц Т-90М.

Хотя на первый взгляд это может показаться недостатком для ВС РФ и преимуществом для ВСУ, ситуация далека от однозначной. Рост потерь Т-90 на самом деле соответствует росту числа этих танков, поставляемых на линию фронта. По сути, Россия теряет больше ОБТ Т-90, потому что ей есть что терять

- говорится в издании.

Со слов автора, каждый Т-90 обходится в $4,5 млн, то есть в общей сложности Россия лишилась военных активов на $180 млн, исходя из расчетов только по этой модели танков. Это может показаться ощутимым ударом по матчасти ВС РФ, но «это ожидаемый риск при увеличении развертывания техники».

Для Украины ситуация более серьезная. Неспособность производить новые танки делает их зависимыми от иностранной помощи, которая является ограниченной

- указывается в западной прессе.

Так, завод имени Малышева в Харькове, являясь главным танковым предприятием Украины, не производил новых танков уже три десятилетия. Вместо этого он занят восстановлением и модернизацией старых танков советской эпохи. Да и удары по нему наносились уже несколько раз.

Для сравнения, Россия потенциально в состоянии произвести за шесть месяцев достаточно новых танков Т-90МС, чтобы превзойти все имеющиеся на Украине современные западные ОБТ

- делает вывод автор, давая оценку российскому танкостроению.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
Т-90 "Владимир"
Компании
Завод им. Малышева
Минoбороны РФ
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