Войти
Военное обозрение

На Западе создают САУ М109-52 с «дальнобойным» стволом

173
0
0

Источник изображения: topwar.ru

В настоящее время на Западе самым совершенным продуктом среди 155-мм самоходок считается южнокорейская САУ K9, которая в последние годы активно закупается рядом стран мира (Турция, Индия, Польша) и ожидает новых заказов (например, в Швеции). Во многом её преимущества обусловлены длиной ствола, составляющей 52 калибра и обеспечивающей повышенную дальность поражения.

При этом модернизация американских САУ M109A6 Paladin осуществляется по модификации M109A7, имеющей так называемый 39 калибр. Чтобы догнать своего южнокорейского конкурента, на Западе реализуется программа создания дальнобойной самоходки.

BAE Systems и Rheinmetall совершенствуют самоходную гаубицу нового поколения M109-52, имеющую повышенную смертоносность и дальность стрельбы

- говорится на сайте разработчиков.

Как указывается, на территории США прошли успешные испытательные стрельбы 155-мм снарядами из модифицированной САУ M109, оснащенной орудием L52 от Rheinmetall 52-го калибра. Данное тестирование подтвердило совместимость L52 с платформой M109A7, до уровня которой должны быть доведены Paladin. Дальнейшие испытания запланированы на 2024 год.

Судя по этим заявлением, новая САУ M109-52 получит орудие L52 и базу от M109A7, то есть конструкцию кабины M109A6 Paladin и компоненты шасси от БМП Bradley.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Польша
США
Турция
Швеция
Южная Корея
Продукция
Bradley
K9 Thunder
M109
Компании
BAE Systems
Rheinmetall
Похожие новости
07.06.2021
Южнокорейская Hanwha Defense примет участие в британском тендере с модернизированной 155-мм САУ K9A2
27.06.2018
"Евросатори" в пользу Америки — часть II
20.06.2018
"Евросатори" в пользу Америки
22.12.2017
Норвегия закупает южнокорейские 155-мм самоходные гаубицы К9
30.12.2009
Колесные бронированные машины — современные тенденции
15.09.2009
Самоходные артиллерийские установки
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.10 03:39
  • 2
Источник: Ка-52М с помощью новой РЛС превратят во "всепогодный разведчик"
  • 13.10 03:33
  • 3
Для российских танков начали производить заводские "мангалы" от дронов
  • 13.10 02:41
  • 1
Балансировка на грани: будущие риски европейской экономики
  • 12.10 23:26
  • 4
Шойгу призвал к 2025 году удвоить число Ан-124-100
  • 12.10 21:43
  • 2
Директор Уралвагонзавода сообщил о перепрофилировании цеха на производство бронетехники
  • 12.10 18:42
  • 1
Болгария передаст Украине компоненты к ЗРК С-300
  • 12.10 16:42
  • 5
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 12.10 16:14
  • 1
Модернизированные Ан-124-100 смогут получить ПД-35
  • 12.10 16:12
  • 1
Рогозин вошел в состав комитета СФ по обороне
  • 12.10 16:09
  • 55973
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 12.10 10:06
  • 128
Без пилота охота: вертолеты будут охранять небо России от дронов
  • 12.10 07:45
  • 2
Франция начала вывод своего военного контингента из Нигера - ТВ
  • 12.10 05:03
  • 48
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 11.10 21:00
  • 1
"Алмаз-Антей" готов увеличить объемы производства ЗРК "Бук-МЗ"
  • 11.10 20:55
  • 1
"Калашников" досрочно поставил Минобороны ракеты для ЗРК "Стрела-10"