На Западе создают САУ М109-52 с «дальнобойным» стволом

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В настоящее время на Западе самым совершенным продуктом среди 155-мм самоходок считается южнокорейская САУ K9, которая в последние годы активно закупается рядом стран мира (Турция, Индия, Польша) и ожидает новых заказов (например, в Швеции). Во многом её преимущества обусловлены длиной ствола, составляющей 52 калибра и обеспечивающей повышенную дальность поражения.

При этом модернизация американских САУ M109A6 Paladin осуществляется по модификации M109A7, имеющей так называемый 39 калибр. Чтобы догнать своего южнокорейского конкурента, на Западе реализуется программа создания дальнобойной самоходки.

BAE Systems и Rheinmetall совершенствуют самоходную гаубицу нового поколения M109-52, имеющую повышенную смертоносность и дальность стрельбы

- говорится на сайте разработчиков.

Как указывается, на территории США прошли успешные испытательные стрельбы 155-мм снарядами из модифицированной САУ M109, оснащенной орудием L52 от Rheinmetall 52-го калибра. Данное тестирование подтвердило совместимость L52 с платформой M109A7, до уровня которой должны быть доведены Paladin. Дальнейшие испытания запланированы на 2024 год.

Судя по этим заявлением, новая САУ M109-52 получит орудие L52 и базу от M109A7, то есть конструкцию кабины M109A6 Paladin и компоненты шасси от БМП Bradley.