В России разработают дорожную карту развития стрелковой инфраструктуры на 2024-2027 годы

Участники форума "Российский оружейный рынок. Развилка в развитии" приняли резолюцию, содержащую рекомендации всем субъектам стрелкового рынка по обеспечению устойчивого и динамичного развития отрасли

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Дорожная карта развития стрелковой инфраструктуры на 2024-2027 годы будет разработана в России. Об этом сообщили в концерне "Калашников" по итогам первого всероссийского оружейного форума "Российский оружейный рынок. Развилка в развитии".

Участники форума приняли резолюцию, содержащую рекомендации всем субъектам стрелкового рынка по обеспечению устойчивого и динамичного развития отрасли. "В частности, отдавать приоритет продукции отечественного производства, воздержаться от любых действий, которые могут принести стрелковой отрасли России имиджевые, репутационные, финансовые и иные потери; разработать дорожную карту развития стрелковой инфраструктуры на период 2024-2027 годы", - говорится в сообщении концерна.

Также в ходе мероприятия обсуждалась необходимость подготовить предложения по внесению изменений в федеральный закон "Об оружии" в части упрощения оборота пневматического оружия. "Разработать и ввести в действие программу образовательного модуля "Основы стрелковой подготовки для учащихся старшей школы", продолжить реализацию мер по расширению возможностей цифрового контроля за оборотом оружия и патронов для снижения издержек и административной нагрузки на участников оборота оружия", - отмечается в резолюции.

Первый всероссийский оружейный форум прошел 12 октября в Москве.