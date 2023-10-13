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ТАСС

В России разработают дорожную карту развития стрелковой инфраструктуры на 2024-2027 годы

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9х19-мм спортивный самозарядный пистолет РГ120 «Аспид» .
9х19-мм спортивный самозарядный пистолет РГ120 «Аспид» .
Источник изображения: Антон Тушин

Участники форума "Российский оружейный рынок. Развилка в развитии" приняли резолюцию, содержащую рекомендации всем субъектам стрелкового рынка по обеспечению устойчивого и динамичного развития отрасли

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Дорожная карта развития стрелковой инфраструктуры на 2024-2027 годы будет разработана в России. Об этом сообщили в концерне "Калашников" по итогам первого всероссийского оружейного форума "Российский оружейный рынок. Развилка в развитии".

Участники форума приняли резолюцию, содержащую рекомендации всем субъектам стрелкового рынка по обеспечению устойчивого и динамичного развития отрасли. "В частности, отдавать приоритет продукции отечественного производства, воздержаться от любых действий, которые могут принести стрелковой отрасли России имиджевые, репутационные, финансовые и иные потери; разработать дорожную карту развития стрелковой инфраструктуры на период 2024-2027 годы", - говорится в сообщении концерна.

Также в ходе мероприятия обсуждалась необходимость подготовить предложения по внесению изменений в федеральный закон "Об оружии" в части упрощения оборота пневматического оружия. "Разработать и ввести в действие программу образовательного модуля "Основы стрелковой подготовки для учащихся старшей школы", продолжить реализацию мер по расширению возможностей цифрового контроля за оборотом оружия и патронов для снижения издержек и административной нагрузки на участников оборота оружия", - отмечается в резолюции.

Первый всероссийский оружейный форум прошел 12 октября в Москве. 

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Страны
Россия
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