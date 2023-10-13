Появились кадры, указывающие на применение Израилем корректируемых авиабомб GBU-31

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Опубликованы кадры, на которых запечатлен момент взлета самолета F-15C ВВС Израиля с тремя корректируемыми бомбами GBU-31 (она же JDAM 2000lb) для нанесения очередного удара по сектору Газа. Это указывает на применение ЦАХАЛ корректируемых авиабомб для бомбардировок Газы.

Как известно, корректируемые авиабомбы GBU-31, оснащенные оборудованием Joint Direct Attack Munition (JDAM), способны поражать цели на расстоянии 24-28 километров с круговым вероятным отклонением, не превышающим 10-12 метров.

Система наведения JDAM включает в себя три основных компонента: инерциальный блок с лазерным гироскопом Honeywell HG1700, стандартный армейский GPS-навигатор Rockwell GEM, а также управляющий микропроцессор GCU. Все эти компоненты взаимосвязаны в единый комплекс.

В функции инерциального блока входит отслеживание величины и скорости смещения бомбы в трех плоскостях, сообщая системе информацию об отклонении от расчетного курса. При помощи навигатора уточняется текущее положение бомбы, а также задаются координаты цели. Микропроцессор, используя специальный алгоритм (фильтр Калмана), по данным инерциального блока (INS) и навигатора (GPS) с высокой точностью вычисляет текущее положение бомбы в пространстве, а также с учетом высоты и скорости полета рассчитывает оптимальную траекторию. Наличие блока коррекции делает эти авиабомбы высокоточным оружием.

Однако, многочисленные фото- и видеосвидетельства масштаба разрушений жилых кварталов Газы указывают на неизбирательный характер израильских бомбардировок этого населенного пункта, что безусловно имеет все признаки совершения военных преступлений.