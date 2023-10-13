Дания и Чехия договорились совместно поставлять ВСУ танки, БМП и другое оружие

ЦАМТО, 12 октября. Дания и Чехия договорились о сотрудничестве по передаче танков, боевых машин пехоты (БМП) и тяжелого вооружения Киеву.

Об этом, как передает "РИА Новости", говорится сообщении, размещенном на сайте Минобороны Дании.

"В последующие месяцы Дания и Чехия снабдят вооруженные силы Украины боевыми машинами пехоты, танками, тяжелым вооружением и другими видами оружия с производственных линий и складов в Чехии", – указывает министерство в пресс-релизе.

Согласно сообщению, в первой партии страны намерены поставить около 50 боевых машин пехоты и танков, оборудование для "электронного ведения войны" и артиллерийские боеприпасы. Отмечается, что среди поставляемых систем будет, в том числе, современное чешское вооружение. Кроме того, страны намерены поставить 7 тыс. ед. противотанкового оружия и "значительное количество" антидроновых систем, говорится в пресс-релизе.

Минобороны Чехии на своем сайте уточняет, что в рамках реализации первой части проекта Чехия и Дания рассчитывают поставить ВСУ около 50 БМП и танков, а также 2,5 тыс. пистолетов, 7 тыс. винтовок, 500 ручных пулеметов и 500 снайперских винтовок, средства для ведения радиоэлектронной борьбы и разведки. Как отмечается в пресс-релизе чешского Минобороны, намеченная поставка включает как современное чешское вооружение, так и отремонтированную технику, уже находящуюся на вооружении ВСУ. Список был составлен с учетом их потребностей.

В дальнейшем Чехия и Дания рассчитывают передать Украине 500 крупнокалиберных пулеметов, 280 орудий, 7 тыс. противотанковых средств, 10 тыс. ручных гранат и 60 минометных систем. В поставку также войдет значительное количество систем защиты от беспилотников.

Как сообщает датский телеканал DR, Дания будет участвовать в финансировании поставок, однако точная сумма не указывается, передает "РИА Новости".