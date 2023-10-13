Роботы "в погонах": как наземные необитаемые аппараты применяются в СВО

Робототехнические платформы БР-1 и БРГ-1, используемые в зоне специальной военной операции (СВО) для минирования и медицинской эвакуации, получат искусственный интеллект (ИИ). Как сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе РФ, машинное зрение позволит им выполнять задачи самостоятельно. Рассказываем об истории отечественных боевых роботов и о том, какие машины несут службу в зоне СВО

Саперы и санитары

Бойцам Вооруженных сил Российской Федерации помогают на передовой несколько типов наземных необитаемых аппаратов (ННА). Один из робототехнических комплексов, который используется для медицинской эвакуации и доставки грузов, — БРГ-1. Об этом ТАСС рассказал источник в оборонно-промышленном комплексе, уточнив, что пока используется только одна машина, а поступила на службу она в июле текущего года.

БРГ-1 способен увезти раненого бойца из опасной зоны волоком на рулонных спасательных носилках. При этом устройство может тянуть до 250 кг и развивать скорость до 15 км/ч. Робот оснащен видеокамерой, дальность связи с ним составляет до 5 км при использовании ретранслятора.

Еще один робот-санитар — универсальная роботизированная платформа, созданная инженерами калининградского клуба смешанных единоборств "Балтийские медведи". Разработчики рассказали ТАСС, что аппарат может перевозить двух раненых, а также боеприпасы и прочие грузы. При массе робота в 80 кг он способен нести 150 кг полезной нагрузки. Дальность управления на открытой местности составляет 3 км, в городских условиях — 800 м. В качестве движителя применяются гусеницы, что в сочетании с высоким клиренсом обеспечивает устройству высокую проходимость по льду, снегу и песку.

Боевая роботизированная платформа "Минер БР-1". Источник: © Telegram-канал "Боевые роботы"

Помимо этого, в спецоперации применяется робот "Минер БР-1". Как следует из названия, устройство предназначено для постановки минных заграждений. В зону СВО поставлено уже семь таких изделий.

"Комплекс берет мину, сбрасывает ее и уезжает, заминировав определенный участок. Выгрузка получается аккуратной, борт опускается довольно низко, "Минер" отъезжает — и боеприпас аккуратно кладется. Кроме того, если вдруг у бойцов закончились боеприпасы, при помощи данной платформы можно безопасно доставить их к военнослужащим", — сообщил собеседник агентства. Машина оптимизирована для доставки грузов массой до 70 кг, имеет максимальную грузоподъемность в 150 кг.

Кроме того, разработчик платформы — российское научно-производственное объединение, название которого не раскрывается, — создал "Минера"-камикадзе, одноразовый вариант устройства.

Согласно источнику ТАСС, БРГ-1 и "Минер БР-1", которые могут получить искусственный интеллект, на 90% используют российские комплектующие.

Роботы-штурмовики

Помимо невооруженных роботов, в специальной военной операции участвует наземная роботизированная платформа БР-2, на подвижную турель которой может устанавливаться автомат, пулемет Калашникова, гранатомет и даже противотанковый ракетный комплекс. Ее используют российские штурмовые подразделения.

Роботизированная платформа БР-2. Источник: © Telegram-канал "Боевые роботы"

"Применение комплекса обеспечивает бойцам безопасность во время наступательных действий, допустим, когда противник защищен амбразурами. Если нужно произвести перебежку от одного до другого здания, платформа может как наступать самостоятельно, так и использоваться в качестве прикрытия для российских бойцов", — сообщил источник агентства, добавив, что БР-2 может использоваться и для транспортировки грузов.

Другой робототехнический комплекс, который может применяться как для разведки, так и атак противника, — колесный разведывательно-ударный аппарат "Ежик" разработки конструкторского бюро "Спектр" из Новосибирска. О поставке опытного образца в зону СВО сообщил ТАСС исполнительный директор компании-разработчика Андрей Братеньков.

Наземный дрон "Ежик". Источник: © Екатерина Адамова/ ТАСС

В текущем варианте "Ежик" призван выявлять огневые точки противника, провоцируя их ярким освещением. Аппарат может удаляться от оператора на 5 км и нести полезную нагрузку до 5 кг. В планах разработчиков — разместить на платформе пусковую установку для перспективных боеприпасов. С их помощью робот-штурмовик сможет поражать оборонительные сооружения неприятеля, подобравшись к ним вплотную, при этом не подвергая риску жизнь российских бойцов.

Роботы-красноармейцы

Наземные необитаемые аппараты (ННА) появились на полях сражений не одно десятилетие назад. К примеру, еще в 1939 году в Советском Союзе были созданы два батальона дистанционно управляемых бронемашин — телетанков, которые применялись в ходе Советско-финляндской войны. В начале Великой Отечественной советский инженер и писатель-фантаст Александр Казанцев, автор романов "Пылающий остров" и "Планета бурь", сконструировал электрическую танкетку-камикадзе. Гусеничная "сухопутная торпеда" успешно использовалась для подрыва укрепленных фашистских долговременных огневых точек.

Позиции Советского Союза в робототехнике всегда были сильны. Советский самоходный аппарат "Луноход-1" в 1970 году стал первым планетоходом, успешно работавшим на поверхности другого небесного тела. Технологии, разработанные при создании "Луноходов", нашли применение в ходе ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) в 1986 году. Сильная радиация на крыше четвертого энергоблока станции, разрушенного взрывом, за 20 мин. вывела из строя электронику новейшего германского робототехнического комплекса "Джокер", тогда как советский специальный телеуправляемый робот СТР-1 сумел расчистить радиоактивные обломки на наиболее опасных участках. На прилегающих к аварийной станции территориях трудился другой аппарат — "Клин-1", разработанный специалистами за 44 дня на базе тяжелой гусеничной инженерной машины разграждения ИМР-2.

Робототехнический комплекс разминирования "Уран-6", боевой многофункциональный робототехнический комплекс "Уран-9" и робототехнический комплекс пожаротушения "Уран-14". Источник: © Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Крупнейшая в истории атомной энергетики катастрофа стимулировала развитие отечественных робототехнических комплексов, предназначенных для работы в экстремальных условиях. Сейчас в Вооруженных силах Российской Федерации имеется линейка тяжелых необитаемых гусеничных машин для разминирования территорий, тушения сложных пожаров, а также прочая специальная робототехника. ННА "Уран-6" известен по работе в Сирии и Нагорном Карабахе, где с его помощью российские саперы обезвредили обширные минные поля. "Уран-14" ликвидировал возгорание склада боеприпасов под Ачинском в 2019 году.

На пути к "Терминатору"

В отличие от беспилотных летательных аппаратов, массово применяющихся в современных военных конфликтах, наземные робототехнические комплексы менее распространены на поле боя. Андрей Братеньков в беседе с ТАСС выразил мнение, что технических и технологических сложностей при создании ННА нет. По его словам, аппараты подобного типа востребованы, однако их распространение сдерживается отсутствием финансирования, эффективных мер поддержки разработчиков. Ранее специалист отмечал, что разработка робота "Ежик" велась в инициативном порядке и была частично профинансирована военнослужащими подразделений специального назначения, которые планировали применять данный ННА.

Разработчики находятся на постоянной связи с бойцами на передовой, использующими их аппараты. В настоящее время "Спектр" занимается вопросами организации канала спутниковой связи, чтобы получать обратную связь о применении своих устройств.

Конструкторское бюро ведет разработки в области автономных наземных и авиационных роботизированных комплексов, инерциальных навигационных систем (ИНС), устойчивых к средствам радиоэлектронной борьбы, интеграции управления с машинным зрением и искусственным интеллектом (ИИ).

Генеральный директор ФГАУ "Федеральный центр прикладного развития искусственного интеллекта" Александр Сергеев на полях форума "Армия-2023" заявил ТАСС, что Россия технологически вплотную подошла к созданию обладающих интеллектом боевых роботов, подобных "Терминатору".

"У нас есть роботы, которые самостоятельно выполняют боевые задачи, а также беспилотные летательные аппараты", — сообщил Сергеев в ответ на вопрос, смогут ли технологии ИИ повлиять на ход специальной военной операции. По мнению специалиста, полная автономность у таких робототехнических средств наступит, когда их научат самостоятельно принимать правильные решения даже в отсутствие связи с оператором. "Это и есть использование искусственного интеллекта в различных оборонительно-наступательных комплексах", — подчеркнул он.

Виктор Бодров