Войти
ТАСС

Борисов сообщил, что Россия может отправить венесуэльского космонавта на орбиту

176
0
0
Глава Роскосмоса Юрий Борисов
Глава Роскосмоса Юрий Борисов.
Источник изображения: Артем Геодакян/ ТАСС

По словам главы Роскосмоса, также обсуждался вопрос использования данных дистанционного зондирования Земли, связи

ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК /Московская область/, 12 октября. / ТАСС/. Глава Роскосмоса Юрий Борисов и исполнительный вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес во время переговоров в Центре подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина обсудили подготовку и отправку на орбиту представителя республики.

"Мы обсуждали вопрос подготовки и запуска венесуэльского космонавта. Не очень много стран в мире вступают в клуб, позволяющий сказать, что они работают в области пилотируемой космонавтики. Венесуэла изъявила желание вступить в этот клуб", - сказал Борисов журналистам.

По словам главы Роскосмоса, также в рамках переговоров обсуждался вопрос использования данных дистанционного зондирования Земли, связи. "Между нашими странами не просто партнерские, у нас дружеские и братские отношения. В любой ситуации всегда находили выходы. Что касается сотрудничества в области космоса, нужно отдать должное Венесуэле, как развивающейся стране, которая активно интересуется и воплощает в жизнь все, что связано с космическими услугами", - подчеркнул он.

Исполнительный вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес посетила Центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина в Звездном городке (ЦПК, входит в Роскосмос). Делегацию из Венесуэлы встретили генеральный директор Роскосмоса Юрий Борисов, исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев, исполнительный директор по перспективным программам и науке Александр Блошенко, начальник ЦПК Максим Харламов.

Делегация смогла посмотреть тренажеры российского сегмента Международной космической станции, транспортного пилотируемого корабля "Союз МС", гидролабораторию для отработки навыков по выходу в открытый космос и центрифугу. При этом вице-президент Венесуэлы побывала внутри тренажера пилотируемого корабля "Союз". "Первый кандидат на полет в космос от Венесуэлы есть", - пошутил Борисов.

В свою очередь Родригес отметила, что делегация осталась под большим впечатлением от поездки в ЦПК. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Венесуэла
Россия
Компании
Роскосмос
ЦПК Гагарина
Персоны
Борисов Юрий
Проекты
Союз ПКК
Похожие новости
05.06.2023
Мезенцев сообщил о начале подготовки белорусской женщины-космонавта к полету в 2023 году
12.04.2021
История Дня космонавтики
28.11.2019
Корабль "Союз МС-16" доставили на Байконур для запуска в апреле
24.01.2019
Медведев проведет совещание по развитию Роскосмоса
09.06.2016
Три шага к небу
16.04.2008
Роскосмос готов оказать техническую помощь частному бизнесу в создании космических кораблей для туристических полетов – А.Перминов
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.10 03:39
  • 2
Источник: Ка-52М с помощью новой РЛС превратят во "всепогодный разведчик"
  • 13.10 03:33
  • 3
Для российских танков начали производить заводские "мангалы" от дронов
  • 13.10 02:41
  • 1
Балансировка на грани: будущие риски европейской экономики
  • 12.10 23:26
  • 4
Шойгу призвал к 2025 году удвоить число Ан-124-100
  • 12.10 21:43
  • 2
Директор Уралвагонзавода сообщил о перепрофилировании цеха на производство бронетехники
  • 12.10 18:42
  • 1
Болгария передаст Украине компоненты к ЗРК С-300
  • 12.10 16:42
  • 5
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 12.10 16:14
  • 1
Модернизированные Ан-124-100 смогут получить ПД-35
  • 12.10 16:12
  • 1
Рогозин вошел в состав комитета СФ по обороне
  • 12.10 16:09
  • 55973
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 12.10 10:06
  • 128
Без пилота охота: вертолеты будут охранять небо России от дронов
  • 12.10 07:45
  • 2
Франция начала вывод своего военного контингента из Нигера - ТВ
  • 12.10 05:03
  • 48
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 11.10 21:00
  • 1
"Алмаз-Антей" готов увеличить объемы производства ЗРК "Бук-МЗ"
  • 11.10 20:55
  • 1
"Калашников" досрочно поставил Минобороны ракеты для ЗРК "Стрела-10"