Борисов сообщил, что Россия может отправить венесуэльского космонавта на орбиту

По словам главы Роскосмоса, также обсуждался вопрос использования данных дистанционного зондирования Земли, связи

ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК /Московская область/, 12 октября. / ТАСС/. Глава Роскосмоса Юрий Борисов и исполнительный вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес во время переговоров в Центре подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина обсудили подготовку и отправку на орбиту представителя республики.

"Мы обсуждали вопрос подготовки и запуска венесуэльского космонавта. Не очень много стран в мире вступают в клуб, позволяющий сказать, что они работают в области пилотируемой космонавтики. Венесуэла изъявила желание вступить в этот клуб", - сказал Борисов журналистам.

По словам главы Роскосмоса, также в рамках переговоров обсуждался вопрос использования данных дистанционного зондирования Земли, связи. "Между нашими странами не просто партнерские, у нас дружеские и братские отношения. В любой ситуации всегда находили выходы. Что касается сотрудничества в области космоса, нужно отдать должное Венесуэле, как развивающейся стране, которая активно интересуется и воплощает в жизнь все, что связано с космическими услугами", - подчеркнул он.

Исполнительный вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес посетила Центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина в Звездном городке (ЦПК, входит в Роскосмос). Делегацию из Венесуэлы встретили генеральный директор Роскосмоса Юрий Борисов, исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев, исполнительный директор по перспективным программам и науке Александр Блошенко, начальник ЦПК Максим Харламов.

Делегация смогла посмотреть тренажеры российского сегмента Международной космической станции, транспортного пилотируемого корабля "Союз МС", гидролабораторию для отработки навыков по выходу в открытый космос и центрифугу. При этом вице-президент Венесуэлы побывала внутри тренажера пилотируемого корабля "Союз". "Первый кандидат на полет в космос от Венесуэлы есть", - пошутил Борисов.

В свою очередь Родригес отметила, что делегация осталась под большим впечатлением от поездки в ЦПК.