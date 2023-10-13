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РИА Новости

Россия продолжит обеспечивать базу "Кант" в Киргизии современным оружием

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Бронированные разведывательно-дозорные машины (БРДМ-2), переданные Киргизии, на территории авиабазы "Кант"
Бронированные разведывательно-дозорные машины (БРДМ-2), переданные Киргизии, на территории авиабазы "Кант".
Источник изображения: © РИА Новости / Табылды Кадырбеков

Путин: РФ продолжит обеспечивать базу "Кант" в Киргизии современным вооружением

БИШКЕК, 12 окт - РИА Новости. Россия продолжит обеспечивать российскую военную базу "Кант" современным вооружением, сообщил президент РФ Владимир Путин.

"Со своей стороны хотел бы заверить, что руководство России продолжит уделять пристальное внимание вопросам обеспечения авиабазы самыми передовыми видами вооружения, современной техников и оборудованием. Будем делать все необходимое, чтобы решать бытовые и социальные проблемы военнослужащих", - сказал Путин.

Он обратился к командованию и всему личному составу авиабазы, подчеркнув, что власти РФ высоко ценят то, что они несут непростую службу за рубежом.

Путин в эти дни находится в Киргизии, где в пятницу будет саммит СНГ.

В четверг в Бишкеке прошли российско-киргизские переговоры. По программе у глав государств участие в торжественном мероприятии по случаю 20-летия российской авиабазы в киргизском Канте.

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  • В новости упоминаются
Страны
Киргизия
Россия
Персоны
Путин Владимир
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