Iveco Defence Vehicles продолжит поставки военных грузовиков ВС Румынии

ЦАМТО, 12 октября. Компания Iveco Defense Vehicles (IDV), входящая в Iveco Group, подписала с Минобороны Румынии второй контракт в соответствии с заключенным в 2019 году рамочным соглашением, предусматривающим поставку более 2900 грузовиков повышенной проходимости.

На этот раз МНО Румынии заказало 1107 военных грузовиков. Поставка первой партии из 942 грузовиков началась в 2020 году.

Как сообщал ЦАМТО, в декабре 2019 года Iveco Defense Vehicles подписала с МНО Румынии первый контракт в соответствии с рамочным соглашением, предусматривающим поставку более 2900 грузовиков.

Планировалось, что первые 942 автомашины будут поставлены в течение четырех лет, начиная с 2020 года. Рамочный контракт предусматривает поставку четырех типов военных грузовых автомобилей повышенной проходимости с колесной формулой 4x4, 6x6, 8x8 и 8x8 Prime Mover, которые в дальнейшем можно разделить на 16 различных вариантов, включая около трети с бронированной кабиной.

Машины оснащаются центральной системой подкачки шин (CTIS), маскировочным освещением, двухтопливными двигателями, лебедками для самовытаскивания. Для поддержки военных операций техника может транспортироваться воздушным путем самолетом C-130.

Заключение контракта свидетельствует о положительном опыте эксплуатации грузовых автомобилей, приобретенных Вооруженными силами Румынии у компании Iveco Defense Vehicles в рамках двух ранее подписанных контрактов (на 57 грузовиков большой грузоподъемности в 2015 году и 173 ед. – в 2017 году).