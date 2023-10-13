Войти
ЦАМТО

Iveco Defence Vehicles продолжит поставки военных грузовиков ВС Румынии

170
0
0
Грузовики Iveco
Грузовики Iveco.
Источник изображения: militaryparitet.com

ЦАМТО, 12 октября. Компания Iveco Defense Vehicles (IDV), входящая в Iveco Group, подписала с Минобороны Румынии второй контракт в соответствии с заключенным в 2019 году рамочным соглашением, предусматривающим поставку более 2900 грузовиков повышенной проходимости.

На этот раз МНО Румынии заказало 1107 военных грузовиков. Поставка первой партии из 942 грузовиков началась в 2020 году.

Как сообщал ЦАМТО, в декабре 2019 года Iveco Defense Vehicles подписала с МНО Румынии первый контракт в соответствии с рамочным соглашением, предусматривающим поставку более 2900 грузовиков.

Планировалось, что первые 942 автомашины будут поставлены в течение четырех лет, начиная с 2020 года. Рамочный контракт предусматривает поставку четырех типов военных грузовых автомобилей повышенной проходимости с колесной формулой 4x4, 6x6, 8x8 и 8x8 Prime Mover, которые в дальнейшем можно разделить на 16 различных вариантов, включая около трети с бронированной кабиной.

Машины оснащаются центральной системой подкачки шин (CTIS), маскировочным освещением, двухтопливными двигателями, лебедками для самовытаскивания. Для поддержки военных операций техника может транспортироваться воздушным путем самолетом C-130.

Заключение контракта свидетельствует о положительном опыте эксплуатации грузовых автомобилей, приобретенных Вооруженными силами Румынии у компании Iveco Defense Vehicles в рамках двух ранее подписанных контрактов (на 57 грузовиков большой грузоподъемности в 2015 году и 173 ед. – в 2017 году).

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Румыния
Продукция
C-130
Компании
Iveco
Проекты
2020-й год
Похожие новости
16.12.2020
Не быть Тирасполю Заднестровьем
01.06.2020
Боевые внедорожники-трансформеры. Какими автомашинами оснащены армии мира
20.01.2020
Iveco Defence Vehicles поставит крупную партию грузовиков ВС Румынии
27.09.2016
5 самых смертоносных ВМС, сухопутных сил и ВВС на планете (The National Interest, США)
20.01.2014
Бразильский проект Guarani
30.12.2009
Колесные бронированные машины — современные тенденции
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.10 03:39
  • 2
Источник: Ка-52М с помощью новой РЛС превратят во "всепогодный разведчик"
  • 13.10 03:33
  • 3
Для российских танков начали производить заводские "мангалы" от дронов
  • 13.10 02:41
  • 1
Балансировка на грани: будущие риски европейской экономики
  • 12.10 23:26
  • 4
Шойгу призвал к 2025 году удвоить число Ан-124-100
  • 12.10 21:43
  • 2
Директор Уралвагонзавода сообщил о перепрофилировании цеха на производство бронетехники
  • 12.10 18:42
  • 1
Болгария передаст Украине компоненты к ЗРК С-300
  • 12.10 16:42
  • 5
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 12.10 16:14
  • 1
Модернизированные Ан-124-100 смогут получить ПД-35
  • 12.10 16:12
  • 1
Рогозин вошел в состав комитета СФ по обороне
  • 12.10 16:09
  • 55973
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 12.10 10:06
  • 128
Без пилота охота: вертолеты будут охранять небо России от дронов
  • 12.10 07:45
  • 2
Франция начала вывод своего военного контингента из Нигера - ТВ
  • 12.10 05:03
  • 48
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 11.10 21:00
  • 1
"Алмаз-Антей" готов увеличить объемы производства ЗРК "Бук-МЗ"
  • 11.10 20:55
  • 1
"Калашников" досрочно поставил Минобороны ракеты для ЗРК "Стрела-10"