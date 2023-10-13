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РИА Новости

Командир "Канта" заявил, что летчики с авиабазы участвуют в СВО

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Авиабаза "Кант" в Киргизии
Авиабаза "Кант" в Киргизии.
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Пирогов

Командир "Канта" Кукса: летчики авиабазы выполняют поставленные задачи в СВО

МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Военные лётчики дислоцированной в Киргизии авиабазы "Кант" задействованы в защите Центральной Азии и спецоперации на Украине, заявил в ходе визита в Киргизию президента РФ Владимира Путина командир авиабазы Александр Кукса, трансляцию вела "Россия 24".

"На территории дружественного Кыргызстана личный состав совершенствует лётное мастерство и боевую выучку. В целях обеспечения безопасности Кыргызской Республики, поддержания мира и стабильности в Центральноазиатском регионе лётный и инженерно-технический состав авиационной базы смело, решительно и профессионально выполняет поставленные задачи в рамках ОДКБ и в ходе специальной военной операции", - сказал он. По его словам, лётный состав базы пополняется молодыми кадрами, недавно на службу заступило 7 выпускников лётных училищ 2022 года. За мужество и героизм база получило почётное наименование "Гвардейская".

"Мы видим и понимаем, что с возрастающей мощью российской армии увеличиваются социальные гарантии для военнослужащих и их семей, что добавляет боевого духа и уверенности в завтрашнем дне. Мы приложим все силы, навыки и умения для сохранения суверенитета и целостности Российской Федерации и Кыргызской Республики и ручаемся, что личный состав базы никогда не подведёт", - доложил Путину Кукса.

Объединенная российская военная база "Кант" является частью Коллективных сил быстрого развертывания и участвует в обеспечении безопасности воздушного пространства государств ОДКБ. На вооружении имеются штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8.

Путин в 2003 году посещал открытие авиабазы в Канте. Тогда он пояснял, что объект станет сдерживающим фактором для террористов и экстремистов всех мастей, и напоминал, что в 1999-2000 годы "террористы заходили сюда как к себе домой, творили беззаконие, безнаказанно убивали людей". Кроме того, президент подбодрил солдат: "Не в шоколаде, но уже в сахаре" ("кант" в переводе с киргизского означает "сахар").

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Страны
Киргизия
Россия
Украина
Продукция
Ми-8
Су-25
Компании
ОДКБ
Персоны
Путин Владимир
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