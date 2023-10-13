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ТАСС

В ГД подготовили законопроект о праве Росгвардии на создание своей госинформсистемы

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Автомобиль Росгвардии
Автомобиль Росгвардии.
Источник изображения: © РИА Новости / Николай Хижняк

По словам главы комитета Госдумы по информполитике Александра Хинштейна, речь идет о государственной информационной системе в сферах оборота оружия, частной охранной деятельности и вневедомственной охраны

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Депутаты Госдумы подготовили проект о праве Росгвардии создать и эксплуатировать собственную государственную информационную систему в сферах оборота оружия, частной охранной деятельности и вневедомственной охраны. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн в Telegram-канале.

"С председателем комитета ГД по безопасности Василием Пискаревым подготовили законопроект, который позволит Росгвардии создать и эксплуатировать собственную госинформсистему (ГИС) в сферах оборота оружия, частной охранной деятельности и вневедомственной охраны", - написал Хинштейн.

По его мнению, появление ГИС позволит не только упростить взаимодействие Росгвардии с гражданами и юрлицами, но и повысить контроль в сферем оборота оружия и охранных услуг. В частности, будут созданы банки данных в сферах частной охранной деятельности и вневедомственной охраны. Он отметил, что законопроект может быть внесен на рассмотрение Госдумы 13 октября.

Хинштейн добавил, что ГИС сертифицируется ФСБ и ФСТЭК по "наивысшему уровню защищенности", поэтому "утечек" из нее (особенно персональных данных россиян) быть не может".

По его словам, сегодня Росгвардия - одно из самых продвинутых силовых ведомств, "98% госуслуг уже оказывается в удаленном доступе". "Масштабно ведется цифровая трансформация. Два года назад по моей инициативе были приняты поправки о введении электронных реестров лицензий и разрешений на оружие, которые уже дали свои положительные результаты", - добавил депутат. 

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