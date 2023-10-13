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РИА Новости

Генсек НАТО анонсировал скорое проведение учений ядерных сил

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото.
Источник изображения: © AP Photo / Olivier Matthys

Столтенберг сообщил о проведении на следующей неделе учений ядерных сил НАТО

МОСКВА, 12 октября/ Радио Sputnik. Страны НАТО на следующей неделе проведут ежегодные учения ядерных сил Steadfast Noon, сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг.

Заявление он сделал по итогам прошедшей в Брюсселе встречи глав министерств обороны стран – участников блока.

"Наши ядерные силы имеют важное значение в сдерживании. На следующей неделе мы проведем наши ежегодные учения Steadfast Noon, которые проходят каждый октябрь. В этот раз они пройдут в Италии, Хорватии и Средиземном море", – цитирует Столтенберга РИА Новости.

Радио Sputnik также рассказало о подготовке в Госдуме законопроекта об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

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Страны
Италия
Хорватия
Проекты
NATO
Военные учения
Ядерный щит
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