В "Калашникове" заявили о совершенствовании систем наведения и связи "Ланцет"

Как отметил глава концерна Алан Лушников, серии беспилотных летательных аппаратов особенно необходимо постоянное техническое развитие

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Специалисты концерна "Калашников" работают над постоянным совершенствованием систем наведения и связи ударных дронов-камикадзе "Ланцет". Об этом заявил журналистам глава концерна Алан Лушников.

"Продолжаем ли совершенствовать "Ланцет"? Нам этот вопрос постоянно задают. Специальная военная операция показала, что особенно серии беспилотных летательных аппаратов необходимо постоянное техническое развитие, потому что такие направления, как навигация, наведение, связь - все эти элементы должны находиться в постоянном развитии. Потому что, когда мы даем какое-то решение, противник достаточно быстро находит какое-то противодействие, и мы должны вносить другое решение, это постоянная работа над совершенствованием. Мы это постоянно делаем", - сказал Лушников в рамках первого Всероссийского оружейного форума "Российский оружейный рынок. Развилка в развитии".

Форум проходит 12 октября в Москве. Центральная тема дискуссии - проблемы развития российского оружейного рынка. Организаторами мероприятия выступают Ростех, концерн "Калашников" и некоммерческая организация "Союз Российских оружейников им. М. Т. Калашникова".