Войти
ТАСС

В "Калашникове" заявили о совершенствовании систем наведения и связи "Ланцет"

174
0
0
БПЛА-камикадзе "Ланцет"
БПЛА-камикадзе "Ланцет".
Источник изображения: © РИА Новости / Андрей Коц

Как отметил глава концерна Алан Лушников, серии беспилотных летательных аппаратов особенно необходимо постоянное техническое развитие

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Специалисты концерна "Калашников" работают над постоянным совершенствованием систем наведения и связи ударных дронов-камикадзе "Ланцет". Об этом заявил журналистам глава концерна Алан Лушников.

"Продолжаем ли совершенствовать "Ланцет"? Нам этот вопрос постоянно задают. Специальная военная операция показала, что особенно серии беспилотных летательных аппаратов необходимо постоянное техническое развитие, потому что такие направления, как навигация, наведение, связь - все эти элементы должны находиться в постоянном развитии. Потому что, когда мы даем какое-то решение, противник достаточно быстро находит какое-то противодействие, и мы должны вносить другое решение, это постоянная работа над совершенствованием. Мы это постоянно делаем", - сказал Лушников в рамках первого Всероссийского оружейного форума "Российский оружейный рынок. Развилка в развитии".

Форум проходит 12 октября в Москве. Центральная тема дискуссии - проблемы развития российского оружейного рынка. Организаторами мероприятия выступают Ростех, концерн "Калашников" и некоммерческая организация "Союз Российских оружейников им. М. Т. Калашникова". 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Ростех
Персоны
Калашников Михаил
Похожие новости
14.09.2021
Создателю ракетного оружия Непобедимому 13 сентября исполнилось бы 100 лет
26.02.2015
От автоматов к беспилотникам: новые рубежи «Калашникова»
03.02.2015
Дешево и сердито
25.12.2013
Самоучитель игры на автомате
30.04.2013
Дмитрий Рогозин и Сергей Чемезов поздравили «Ижмаш» с юбилеем Конструкторско-технологического центра
27.05.2010
Пороха не хватает
13.11.2009
В Ижевске отметили юбилей главного конструктора стрелкового оружия ОАО «Концерн «Ижмаш» Михаила Калашникова
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.10 03:39
  • 2
Источник: Ка-52М с помощью новой РЛС превратят во "всепогодный разведчик"
  • 13.10 03:33
  • 3
Для российских танков начали производить заводские "мангалы" от дронов
  • 13.10 02:41
  • 1
Балансировка на грани: будущие риски европейской экономики
  • 12.10 23:26
  • 4
Шойгу призвал к 2025 году удвоить число Ан-124-100
  • 12.10 21:43
  • 2
Директор Уралвагонзавода сообщил о перепрофилировании цеха на производство бронетехники
  • 12.10 18:42
  • 1
Болгария передаст Украине компоненты к ЗРК С-300
  • 12.10 16:42
  • 5
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 12.10 16:14
  • 1
Модернизированные Ан-124-100 смогут получить ПД-35
  • 12.10 16:12
  • 1
Рогозин вошел в состав комитета СФ по обороне
  • 12.10 16:09
  • 55973
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 12.10 10:06
  • 128
Без пилота охота: вертолеты будут охранять небо России от дронов
  • 12.10 07:45
  • 2
Франция начала вывод своего военного контингента из Нигера - ТВ
  • 12.10 05:03
  • 48
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 11.10 21:00
  • 1
"Алмаз-Антей" готов увеличить объемы производства ЗРК "Бук-МЗ"
  • 11.10 20:55
  • 1
"Калашников" досрочно поставил Минобороны ракеты для ЗРК "Стрела-10"