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Российские ученые разработали специальное покрытие, увеличивающее ресурс ракетных и авиационных двигателей

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Источник изображения: topwar.ru

Российские ученые разработали новое жаропрочное покрытие для авиационных и ракетных двигателей, позволяющее защитить элементы силовых установок от высоких температур. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Самарского университета имени Королева.

Ученые из Самары изобрели специальное плазменное покрытие для защиты элементов авиационных и ракетных двигателей от высоких температур. На сегодняшний день изготовлен экспериментальный образец этого покрытия, который проходит всесторонние испытания. Как заявили в институте, тестирование рассчитано на полгода. Планируется, что новое покрытие позволит в два-три раза увеличить ресурс деталей горячего тракта двигателей.

В ходе исследований была разработана технология нанесения покрытия и изготовлен первый экспериментальный образец наноструктурированного термобарьерного покрытия для защиты элементов двигателя от воздействия экстремально высоких рабочих температур

- говорится в сообщении.

В описании говорится, что уникальность покрытия заключается в его структуре, созданной по типу средневековой кольчуги, состоящей из слоев плоских дискообразных частиц-чешуек, которые располагаются и скрепляются друг с другом в особом упорядоченном порядке. Общая толщина защиты составляет менее полумиллиметра. Внедрение изобретения позволит создавать более мощные и долговечные авиационные и ракетные двигатели.

(...) данное покрытие сможет защитить от разрушения внутренние поверхности сопел и камер сгорания, лопатки турбин и другие элементы ракетных и авиационных двигателей

- добавил автор проекта Михаил Гиорбелидзе.

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Страны
Россия
Компании
Энергия РКК
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