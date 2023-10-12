С новым домом: для участников СВО хотят снизить ставку по ипотеке до 2%

В Госдуме решили поддержать мобилизованных новыми льготами

Для мобилизованных участников СВО предлагают снизить ставку ипотеки до 2% как для жителей регионов ДФО. С такой просьбой в правительство обратились депутаты Госдумы. По их мнению, эта мера повысит социальную защищенность семей участников спецоперации, а также покажет заботу государства о них. В комитете по финансовым рынкам нижней палаты парламента считают инициативу реализуемой, но при поддержке кабмина и резервировании денег в федеральном бюджете на субсидирование пониженной ставки.

Для боевого духа

Правительству предлагают снизить ставку ипотечного кредита до 2% для мобилизованных, участников СВО, выяснили «Известия». С такой просьбой в адрес вице-премьера, руководителя аппарата кабмина Дмитрия Григоренко обратился зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный. Документ имеется в распоряжении «Известий».

— Льготная ипотека для всех семей участников СВО — это крайне важная мера поддержки тех, кто готов отдать за интересы страны не только здоровье, но и свою жизнь. С учетом того, сколько уже сделали для России мобилизованные и добровольцы, предоставление государством для них более выгодных условий жилья не должно становиться предметом рассуждений и экономического торга, — сказал «Известиям» Анатолий Выборный.

Фото: РИА Новости/Илья Питалев Источник изображения: iz.ru

По его словам, семьи мобилизованных должны быть социально защищены и иметь заслуженные льготы по приобретению жилья, такие как снижение ипотечной ставки до 2%.

— Тем более что такая мера уже реализовывается в некоторых регионах России. Это не только покажет заботу государства о мобилизованных, но и поднимет их боевой дух, — убежден депутат.

Он также отметил, что причиной его обращения в кабмин стали просьбы жен мобилизованных, которые предложили рассмотреть такую меру поддержки их семей.

«Хочу выразить мнение многих таких же, как я, женщин с детьми, у которых мужья ушли защищать Россию в зону СВО. Мы хотим обратить внимание на то, что нашим семьям необходима жилищная поддержка в виде льгот на ипотеку, потому что без такого рода помощи от государства у многих из нас нет возможности купить жилье», — говорится в одном из таких обращений, которое имеется в распоряжении «Известий».

В обращении к депутату женщина отмечает, что в ее окружении много семей мобилизованных и добровольцев, у которых есть жилищный вопрос, но существующие сегодня меры поддержки по приобретению квадратов его решить не помогают.

В настоящее время мобилизованные участники СВО могут взять льготную ипотеку под 8% годовых, как и все рядовые россияне. Для этого они должны соответствовать следующим условиям: в их семьях с 1 января 2018 года по 31 декабря 2023-го должен родиться хотя бы один ребенок; это могут быть семьи, которые воспитывают двух и более несовершеннолетних детей, а также семьи, которые воспитывают ребенка с инвалидностью, рожденного до 31 декабря 2023 года.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков Источник изображения: iz.ru

Они имеют право на кредитные каникулы на срок службы плюс 30 дней после ее завершения. Кроме того, им могут списать ипотечный долг в случае гибели во время СВО или от полученных ранений — заболеваний, которые они получили в результате боевых действий.

Также в России специально для постоянно действующих военных существует накопительно-ипотечная система обеспечения военнослужащих жильем (НИС). Ее участники имеют специальный счет, на который государство ежегодно перечисляет накопительный взнос. В 2023 году он составил 349 614 рублей. Через три года накоплений у военного появляется возможность использовать эти средства как первоначальный взнос по ипотечному кредиту. Пока идет служба, погашать заем будет государство.

Заложить в бюджете

В пресс-службе правительства «Известиям» сообщили, что направили запрос редакции в секретариат вице-премьера, руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко.

«Известия» также направили запросы в ЦБ и крупнейшие банки с просьбой оценить перспективы поддержки инициативы.

— Цель благородная. Надо только посмотреть финансовые возможности, потому что если будет ставка 2%, то ее необходимо будет субсидировать из федерального бюджета. Поэтому это вопрос даже не к ЦБ РФ, а к правительству. Если мы в бюджет следующего года включим эти средства, то можем реализовать эту норму. В принципе, это вполне реализуемо. Поэтому допускаю, что мы это поддержим, — сказал «Известиям» глава комитета ГД по финансовым рынкам Анатолий Аксаков.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко Источник изображения: iz.ru

Это мнение разделяют в комитете по экономической политике Госдумы.

— В таких государствах, как Венгрия — чисто аграрная страна, — ипотека беспроцентная. Почему у нас нужно брать одну квартиру, а платить за три? Это же безобразие. Поэтому поддержать такую инициативу надо и необходимо, особенно если речь идет об участниках СВО, — отметил первый зампред комитета Николай Арефьев.

Депутат напомнил, что в советское время квартиры гражданам выдавали бесплатно.

— Это необходимо реализовать. Такую льготу должны получить самые заслуженные люди России, герои — защитники Отечества, чтобы у них появилась возможность решить одну из самых главных проблем — жилищный вопрос. Желательно, если жилье будет на своей земле и со своим участком по примеру предоставления гражданам дальневосточного гектара, — заявил первый зампред комитета ГД по АПК, первый зампред фракции «Справедливая Россия — За правду» Олег Нилов.

По его словам, особенно в такой мере поддержки нуждаются семьи, члены которых погибли, выполняя свой долг в СВО.

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников Источник изображения: iz.ru

Директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович считает, что с социальной точки зрения это абсолютно правильное и позитивное предложение.

— Но ставка ипотеки не с неба падает. Ее устанавливают банки, для которых это будет не то чтобы убыток, но очень непростое решение. Если, конечно, государство не возьмет на себя субсидирование этой ставки, — заявил эксперт.

При этом он отметил, что сейчас у России дефицит федерального бюджета, то есть искать деньги на эти цели правительству будет достаточно сложно. При этом Георгий Остапкович допустил, что какое-то послабление для мобилизованных возможно, например если сделать ставку на уровне 4–5%. Возможно, что некоторые резервы для этого существуют, всё необходимо просчитать, подчеркнул эксперт.

Наталья Башлыкова