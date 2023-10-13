ВМС Австралии определили короткий список претендентов по проекту SEA 1905

ЦАМТО, 12 октября. ВМС Австралии определили короткий список из двух претендентов в рамках проекта SEA 1905, предусматривающего закупку оборудования для двух новых кораблей противоминной обороны (Maritime Mine Countermeasures – MCM).

Как сообщает Asia Pacific Defence Reporter (APDR), в "шорт-лист" вошли шведская Saab Australia (австралийское подразделение) и французская Exail. Хотя это официально не сообщается, известно, что из тендера выбыл третий претендент, французская Thales Australia.

Вероятнее всего, австралийским военным потребуется еще 12 месяцев, чтобы выбрать предпочтительного участника торгов.

По мнению издания, принятое ВМС Австралии решение выглядит не совсем логично, поскольку в отраслевых кругах предложения Saab и Thales считались наиболее предпочтительными. Обе компании давно работают на австралийском рынке и хорошо себя зарекомендовали.

Позиции Exail сильны в Европе, особенно во Франции. Компания была создана в 2022 году в результате слияния iXblue с группой ECA. Обе компании имеют опыт работы в области подводной робототехники и навигации. В Exail работает около 1500 сотрудников, а оборот компании составляет 400 млн. долл.

О начале реализации проекта SEA 1905 ВМС Австралии было объявлено в апреле 2019 года. Планируется, что новые суда с середины 2020-х гг. заменят оставшиеся четыре тральщика класса "Гуон". Стоимость проекта оценивается в 1 млрд. австралийских долл. (645 млн. долл. США).

Два корабля будут базироваться на проекте нового морского патрульного корабля класса "Арафура" и оборудованы четырьмя модульными безэкипажными автономными системами, которые будут использоваться в качестве средств поиска мин. Решение о строительстве дополнительных трех кораблей будет принято позднее.

SEA 1905 заменил проект SEA 1179 Phase 1, который изначально был предназначен для продления срока службы кораблей класса "Гуон", от которого отказались в пользу перехода к использованию современных беспилотных и автономных решений.

В ходе избирательной кампании 2019 года австралийский премьер-министр Скотт Джон Моррисон объявил, что два новых корабля противоминной обороны будут построены в Западной Австралии по проекту SEA 1905, а по проекту SEA 2400 будет построено новое гидрографическое судно.