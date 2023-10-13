Профильный комитет ГД подготовил законопроект об отзыве ратификации ДВЗЯИ

Профильный комитет Госдумы подготовил механизм отзыва ратификации ДВЗЯИ
МОСКВА, 12 октября/ Радио Sputnik. Профильный комитет Госдумы по поручению спикера палаты Вячеслава Володина подготовил законопроект об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, сообщила пресс-служба ГД.
По словам главы международного комитета палаты Леонида Слуцкого, законопроект может быть принят 19 октября в третьем чтении.
Добавляется, что Володин в начале пленарного заседания в четверг отметил, что вопрос об отзыве ратификации договора обсуждался на Совете Думы, и все фракции поддержали это предложение.
Спикер ГД также предложил всем депутатам стать авторами документа.
Он подчеркнул, что с учетом этих обстоятельств законодатели обязаны руководствоваться интересами России и ее граждан.
Радио Sputnik также сообщало, какое условие для возобновления Россией ядерных испытаний назвал замглавы МИД России Сергей Рябков.