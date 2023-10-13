ОДК-Сатурн завершает создание цифрового двойника морского газотурбинного двигателя

Первый стендовый опытный образец двухконтурного турбореактивного двигателя ПД-8 на испытательном стенде АО "ОДК-Сатурн" (Рыбинск, Ярославская облась), 17.05.2022.

Москва. 12 октября. ИНТЕРФАКС - Рыбинское предприятие ОДК-Сатурн (в составе Объединенной двигателестроительной корпорации "Ростеха") завершает работу над созданием цифрового двойника морского газотурбинного двигателя, сообщили в пресс-службе ОДК.

"Рыбинское предприятие ОДК-Сатурн завершает трехлетний проект по разработке технологии цифрового двойника морского газотурбинного двигателя", - сообщили в пресс-службе.

По данным ОДК, технология цифрового двойника сократит время выполнения инженерных расчетов на 30-40%, а также снизит сроки и стоимость создания новых изделий.

"Валидация цифровых моделей выполнена на основе сопоставления результатов моделирования и специальных инженерных испытаний двигателя на стенде", - говорится в сообщении.

Цифровой двойник - это математическая модель, которая содержит полный объем взаимосвязанных данных об изделии: сведения о его конструкции, расчетных параметрах, способе производства, испытаниях, ресурсе и т.д. Такие двойники отслеживают прошлое их прототипов и позволяют прогнозировать поведение элементов конструкции на всех этапах создания и жизненного цикла агрегата.