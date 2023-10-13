Путин заявил о планах нарастить конструктивное взаимодействие с КНДР

Москва. 12 октября. ИНТЕРФАКС-АВН - Президент РФ Владимир Путин направил лидеру КНДР Ким Чен Ыну поздравления по случаю 75-летия установления дипотношений между двумя государствами, выразил уверенность в наращивании конструктивного двустороннего взаимодействия.

В послании, опубликованном на сайте Кремля, Путин напомнил, что "в 1948 году СССР первым признал Корейскую Народно-Демократическую Республику. С тех пор между Москвой и Пхеньяном установились прочные узы дружбы, добрососедства и сотрудничества".

"С удовлетворением отмечаю, что, основываясь на славных традициях прошлого, российско-корейские связи продолжают активно развиваться на всех направлениях. Это в полной мере подтвердила наша недавняя встреча на космодроме Восточный. Уверен, что реализация достигнутых договорённостей будет способствовать дальнейшему наращиванию конструктивного двустороннего взаимодействия на благо наших народов, в интересах обеспечения безопасности и стабильности на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии в целом", - говорится в поздравлении.