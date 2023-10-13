Войти
Интерфакс-АВН

Путин заявил о планах нарастить конструктивное взаимодействие с КНДР

178
0
0
Путин В. В.
Путин В. В.
Источник изображения: Путин В. В.Фото с сайта президента РФ

Москва. 12 октября. ИНТЕРФАКС-АВН - Президент РФ Владимир Путин направил лидеру КНДР Ким Чен Ыну поздравления по случаю 75-летия установления дипотношений между двумя государствами, выразил уверенность в наращивании конструктивного двустороннего взаимодействия.

В послании, опубликованном на сайте Кремля, Путин напомнил, что "в 1948 году СССР первым признал Корейскую Народно-Демократическую Республику. С тех пор между Москвой и Пхеньяном установились прочные узы дружбы, добрососедства и сотрудничества".

"С удовлетворением отмечаю, что, основываясь на славных традициях прошлого, российско-корейские связи продолжают активно развиваться на всех направлениях. Это в полной мере подтвердила наша недавняя встреча на космодроме Восточный. Уверен, что реализация достигнутых договорённостей будет способствовать дальнейшему наращиванию конструктивного двустороннего взаимодействия на благо наших народов, в интересах обеспечения безопасности и стабильности на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии в целом", - говорится в поздравлении.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
КНДР
Россия
Персоны
Ким Чен Ын
Путин Владимир
Похожие новости
26.09.2023
Сергей Лавров обвинил Запад в создании новых враждебных блоков
21.12.2022
Десять рисков, которые могут потрясти мир в 2023 году
07.06.2022
Патрульное предупреждение: о чем говорят полеты боевых самолетов РФ и КНР над Азией
10.01.2022
КНДР заявила об испытаниях гиперзвуковой ракеты
27.11.2019
iROZHLAS (Чехия): "Европа в опасности. Возможный конфликт с Россией может перерасти в ядерный", — утверждает эксперт в области безопасности
14.03.2018
Пентагон о планах России: это все неинтересно
25.08.2015
Ким Чен Ын отказался ехать в Пекин на военный парад
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.10 03:39
  • 2
Источник: Ка-52М с помощью новой РЛС превратят во "всепогодный разведчик"
  • 13.10 03:33
  • 3
Для российских танков начали производить заводские "мангалы" от дронов
  • 13.10 02:41
  • 1
Балансировка на грани: будущие риски европейской экономики
  • 12.10 23:26
  • 4
Шойгу призвал к 2025 году удвоить число Ан-124-100
  • 12.10 21:43
  • 2
Директор Уралвагонзавода сообщил о перепрофилировании цеха на производство бронетехники
  • 12.10 18:42
  • 1
Болгария передаст Украине компоненты к ЗРК С-300
  • 12.10 16:42
  • 5
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 12.10 16:14
  • 1
Модернизированные Ан-124-100 смогут получить ПД-35
  • 12.10 16:12
  • 1
Рогозин вошел в состав комитета СФ по обороне
  • 12.10 16:09
  • 55973
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 12.10 10:06
  • 128
Без пилота охота: вертолеты будут охранять небо России от дронов
  • 12.10 07:45
  • 2
Франция начала вывод своего военного контингента из Нигера - ТВ
  • 12.10 05:03
  • 48
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 11.10 21:00
  • 1
"Алмаз-Антей" готов увеличить объемы производства ЗРК "Бук-МЗ"
  • 11.10 20:55
  • 1
"Калашников" досрочно поставил Минобороны ракеты для ЗРК "Стрела-10"