В образцах с астероида Бенну нашли воду и органические соединения

В доставленных на Землю образцах с астероида Бенну нашли воду и органические соединения. Об этом со ссылкой на данные предварительного анализа материалов пишет ArsTechnica.

«Молекулы воды и углерода — это именно те материалы, которые мы хотели найти. Это крайне важные элементы в формировании нашей планеты. Они помогут нам установить происхождение элементов, которые могли привести к зарождению жизни», — сказал на пресс-конференции глава НАСА Билл Нельсон.

Капсула с образцами с астероида Бенну в рамках миссии Origins Spectral Interpretation Resource Identification Security Regolith Explorer (OSIRIS-REx) была доставлена на Землю в сентябре.

Ракета-носитель Atlas V со станцией OSIRIS-REx стартовала семь лет назад на мысе Канаверал. В 2018-м АМС достигла своей цели — астероида Бенну. Миссия призвана прояснить вопросы формирования планет и зарождения жизни на Земле.