Войти
Lenta.ru

В образцах с астероида Бенну нашли воду и органические соединения

171
0
0
Космический аппарат OSIRIS-REx, картографирующий астероид Бенну
Космический аппарат OSIRIS-REx, картографирующий астероид Бенну.
Источник изображения: Фото: AP/NASA/Goddard/University of Arizona

В доставленных на Землю образцах с астероида Бенну нашли воду и органические соединения. Об этом со ссылкой на данные предварительного анализа материалов пишет ArsTechnica.

«Молекулы воды и углерода — это именно те материалы, которые мы хотели найти. Это крайне важные элементы в формировании нашей планеты. Они помогут нам установить происхождение элементов, которые могли привести к зарождению жизни», — сказал на пресс-конференции глава НАСА Билл Нельсон.

Капсула с образцами с астероида Бенну в рамках миссии Origins Spectral Interpretation Resource Identification Security Regolith Explorer (OSIRIS-REx) была доставлена на Землю в сентябре.

Ракета-носитель Atlas V со станцией OSIRIS-REx стартовала семь лет назад на мысе Канаверал. В 2018-м АМС достигла своей цели — астероида Бенну. Миссия призвана прояснить вопросы формирования планет и зарождения жизни на Земле.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Atlas V
Компании
NASA
Похожие новости
18.11.2021
Кембриджский словарь назвал "настойчивость" словом года из-за успеха миссии NASA на Марсе
17.09.2021
NASA перенесло запуск спутника дистанционного зондирования Земли Landsat 9
21.06.2021
Новые виды Луны
26.05.2015
Секретный «мини-шаттл» даст США уникальные возможности в космосе
05.11.2014
Forbes: отказ от двигателей РД-180 угрожает космическим проектам США
02.04.2014
Космоплан Х-37В снова превзошел свой рекорд
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.10 03:39
  • 2
Источник: Ка-52М с помощью новой РЛС превратят во "всепогодный разведчик"
  • 13.10 03:33
  • 3
Для российских танков начали производить заводские "мангалы" от дронов
  • 13.10 02:41
  • 1
Балансировка на грани: будущие риски европейской экономики
  • 12.10 23:26
  • 4
Шойгу призвал к 2025 году удвоить число Ан-124-100
  • 12.10 21:43
  • 2
Директор Уралвагонзавода сообщил о перепрофилировании цеха на производство бронетехники
  • 12.10 18:42
  • 1
Болгария передаст Украине компоненты к ЗРК С-300
  • 12.10 16:42
  • 5
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 12.10 16:14
  • 1
Модернизированные Ан-124-100 смогут получить ПД-35
  • 12.10 16:12
  • 1
Рогозин вошел в состав комитета СФ по обороне
  • 12.10 16:09
  • 55973
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 12.10 10:06
  • 128
Без пилота охота: вертолеты будут охранять небо России от дронов
  • 12.10 07:45
  • 2
Франция начала вывод своего военного контингента из Нигера - ТВ
  • 12.10 05:03
  • 48
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 11.10 21:00
  • 1
"Алмаз-Антей" готов увеличить объемы производства ЗРК "Бук-МЗ"
  • 11.10 20:55
  • 1
"Калашников" досрочно поставил Минобороны ракеты для ЗРК "Стрела-10"