Депутат Шеремет: расчет Киева на молниеносное контрнаступление провалился

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что расчет украинской власти на блицкриг при проведении контрнаступления провалился.

Ранее начальник главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов признал, что наступление ВСУ "выбилось из графика".

"Буданову пора начать называть вещи своими именами и перестать врать. Они пешки, которые сами абсолютно ничего не решают и не определяют. Никакого плана или замысла у них и не было. Они действовали по шаблону своего кумира фашиста Гитлера, рассчитывая на блицкриг - в короткие сроки захватить новые российские территории с помощью западного оружия и наемников. Но у них этого не вышло и не выйдет никогда. Все их расчеты обрушились", - сказал Шеремет РИА Новости.

По его словам, киевские власти задумывали свое контрнаступление лишь для одного – выманить как можно больше денег с западных стран. "Изначально у нацистского режима на Украине не было шансов воевать с Россией и продержались они до сегодняшнего момента только исключительно благодаря натовским усилиям и усилиям Вашингтон. Если те перестанут финансировать украинский режим, он рухнет буквально через неделю и рассыплется. Собственно говоря, к этому всё и идет", - сказал депутат.

Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По данным на начало октября, попытки атаковать стоили Киеву потери более 90 тысяч военных убитыми и ранеными. По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.

В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 557 – они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят".

На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Путин со своей стороны отмечал, что поставка "кассет" ничего не поменяла на поле боя для ВСУ.