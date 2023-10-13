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В одной из лучших бригад ВСУ воцарился хаос на фоне тяжелых потерь

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Уничтоженная военная техника ВСУ на Артемовском направлении
Уничтоженная военная техника ВСУ на Артемовском направлении.
Источник изображения: © РИА Новости РИА Новости

В одной из бригад ВСУ, игравшей важную роль в контрнаступлении, воцарился хаос, пишет Newsweek. Главный сержант Маркус рассказал о проблемах с руководством и командованием на поле боя. После этого его обвинили в "пиаре на чужой крови".

По имеющимся сообщениям, в рядах военного формирования, игравшего главную роль в контрнаступлении Киева, возник разброд из-за проблем с руководством и командованием на поле боя.

В сентябре украинский общественный телеканал Суспільне сообщил, что подполковник Александр Сак отстранен от должности командира 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

Украинские военные чиновники не прокомментировали причины, однако на сайте Military Land, который освещает ситуацию с вооруженными силами страны, сообщалось: "Ходят слухи, что увольнение Сака связано с неудачными действиями бригады на поле боя".

Его подразделение вместе с 82-й украинской десантно-штурмовой бригадой участвовало в прорыве российских оборонительных позиций на юге Украины во время летнего контрнаступления, нацеленного на возвращение занятой Москвой территории.

В летних боях на токмакском направлении в районе города Орехов 47-я бригада одной из первых приняла участие в контрнаступлении в Запорожской области. В военном рывке Киева под командованием Сака 22 августа подразделение вошло в село Работино, жители которого были эвакуированы.

Однако, как заявляет Military Land, за освобождение села пришлось заплатить "высокую цену". Также говорится о том, что сменивший Сака Александр Павлий "не смог понять структуру бригады".

Отмечается, что приказы, включая отправку снайперов, минометных и артиллерийских расчетов на фронт в качестве штурмовой пехоты, не выполнялись.

Бригада, названная "Магурой" в честь богини славянской мифологии, была сформирована в апреле 2022 года и в последние месяцы столкнулась с другими неудачами, особенно это стало заметно 22 июля, когда был убит тогдашний командир бригады Дмитрий Рыбаков.

Валерий Маркус, главный сержант бригады, в июле пожаловался на решения командования подразделения и заявил, что оно не проявляет интереса к подъему морального духа солдат. Он попросил понизить его в должности из-за продолжающихся разногласий с командирами части.

Маркус, который встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы обсудить свои тревоги и проблемы, написал в Facebook*, что он "абсолютно против" решений о развертывании и действиях бригады.

"Нам не дали развернуть наше подразделение в соответствии с теми ценностями, которые мы заявляли при ее создании, – заявил он украинским СМИ. – У меня больше нет возможности повлиять на ситуацию или исправить ее".

Однако старший мастер-сержант ударной роты 47-й отдельной механизированной бригады Рустам Мустафаев обвинил Маркуса в том, что тот "пытается пиариться на чужой крови".

Он также отверг критику Маркуса в адрес командования бригады, заявив, что оно много делает для того, чтобы "обеспечить подразделению максимально благоприятные условия".

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская. – Прим. ИноСМИ.

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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