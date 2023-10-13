Глава производителя БПЛА Bayraktar назвал Урсулу фон дер Ляйен лицемерной

Президент Турции Тайип Эрдоган ранее заявил, что военный ответ израильской армии является "непропорциональным применением силы"

АНКАРА, 12 октября. /ТАСС/. Глава турецкой компании Baykar, производящей беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Bayraktar, Сельчук Байрактар раскритиковал лицемерие главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в связи с ее позицией по российско-украинскому и палестино-израильскому конфликтам.

"Как создать идеальную картину лицемерия", - написал он на своей странице в соцсети X (ранее Twitter). В своем сообщении он сделал репост с выступлением фон дер Ляйен с осуждением российских действий на Украине и ее высказыванием по поводу ситуации между Израилем и Палестиной, в котором она признает "право Израиля на защиту".

Турецкие политики, чиновники и общественные деятели критикуют Израиль за его действия в отношении сектора Газа. Президент Турции Тайип Эрдоган ранее назвал военный ответ израильской армии "непропорциональным применением силы" и сравнил ее действия с "массовыми убийствами, а не войной".

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения вооруженных боевиков радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. ХАМАС считает атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса на Храмовой горе Иерусалима. Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа, начал наносить удары по нему и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан. Среди палестинцев погибли свыше 1,2 тыс. и ранены почти 5,9 тыс., среди израильтян - до 1,5 тыс. погибли, почти 4 тыс. ранены.