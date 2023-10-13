На Украине сообщили о получении от Испании боеприпасов и ЗРК Hawk

Глава офиса президента страны Андрей Ермак отметил, что доставили боеприпасы 155 и 105 калибров

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Испания поставила на Украину партию боеприпасов и зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Hawk. Об этом сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

"ЗРК Hawk, боеприпасы 155 и 105 калибров для наших воинов. Спасибо союзникам из Испании", - написал он в Telegram-канале.

11 октября исполняющая обязанности министра обороны Испании Маргарита Роблес сообщила о предстоящей поставке на Украину партий артиллерийских боеприпасов и крупнокалиберных пулеметов. Кроме того, по ее словам, "шесть новых зенитных ракетных установок [Hawk для Киева] будут интегрированы в батарею США". Со следующего месяца в Испании начнется обучение украинских операторов и специалистов по техническому обслуживанию Hawk, отметила Роблес. Более 2 тыс. военных ВСУ уже прошли обучение в Испании, в целом планируется обучение 4 тыс. человек.