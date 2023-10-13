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ЦАМТО

США передали Израилю ракеты-перехватчики для систем ПРО "Железный купол"

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Пусковые установки системы «Железный купол» возле Тель-Авива
Пусковые установки системы «Железный купол» возле Тель-Авива.
Источник изображения: Nir Elias / Reuters

ЦАМТО, 12 октября. США восполнили израильские запасы ракет-перехватчиков для комплексов ПРО "Железный купол". Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби.

"Мы смогли восполнить Израилю часть запасов противоракет для "Железного купола". Эти противоракеты мы держали в Израиле и просто передали их в собственность Армии обороны Израиля", – сказал он на брифинге в Белом доме.

Д.Кирби добавил, что дополнительные поставки Израилю ожидаются в ближайшие дни.

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Страны
Израиль
США
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