США передали Израилю ракеты-перехватчики для систем ПРО "Железный купол"

ЦАМТО, 12 октября. США восполнили израильские запасы ракет-перехватчиков для комплексов ПРО "Железный купол". Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби.

"Мы смогли восполнить Израилю часть запасов противоракет для "Железного купола". Эти противоракеты мы держали в Израиле и просто передали их в собственность Армии обороны Израиля", – сказал он на брифинге в Белом доме.

Д.Кирби добавил, что дополнительные поставки Израилю ожидаются в ближайшие дни.