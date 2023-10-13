На верфи Fincantieri спущен на воду шестой патрульный корабль PPA для ВМС Италии

ЦАМТО, 12 октября. На верфи в Муджиано 6 октября состоялась церемония технического спуска на воду многоцелевого патрульного корабля прибрежной зоны PPA (Pattugliatore Polivalente D’Altura) P435 "Руджеро ди Лаурия".

Как сообщила компания Fincantieri, "Руджеро ди Лаурия" является шестым из семи заказанных на текущий момент ВМС Италии патрульных кораблей PPA. Резка стали для постройки корабля началась в апреле 2021 года.

Как сообщал ЦАМТО, строительство кораблей PPA осуществляется Fincantieri в рамках реализуемой с начала 2015 года программы восстановления ВМС Италии. Контракты на строительство одного корабля обеспечения LSS и 6 патрульных кораблей PPA (с опционом еще на четыре) в мае 2015 года были подписаны от имени ВМС Италии европейской Организацией по сотрудничеству в области вооружений (OCCAR – Organisation Conjointe de Cooperation en Matiere d'Armement) с консорциумом RTI (Raggruppamento Temporaneo di Impresa), сформированным Fincantieri и подразделением Selex ES компании Finmeccanica. В ноябре 2015 года OCCAR заключила с RTI контракт на поставку седьмого корабля PPA, реализовав первый опцион к базовому соглашению.

Как планируется, семь кораблей PPA будут выполнены в трех различных конфигурациях (Full Combat, Light Plus и Light), водоизмещение которых будет варьироваться от 5830 до 6270 т. Корабли будут выполнять широкий спектр задач: от патрулирования и проведения поисково-спасательных операций на море до участия в боевых действиях.

Спуск на воду головного корабля PPA, P430 "Паоло Таон ди Ревель" (Paolo Thaon di Revel), состоялся в июне 2019 года. Он был передан ВМС Италии 18 марта 2022 года. В октябре 2022 года Fincantieri передала командованию ВМС Италии второй корабль серии, P431 "Франческо Морозини" (Francesco Morosini). Оба корабля были выполнены в конфигурации Light. 27 сентября 2023 года состоялась передача P432 "Раймондо Монтекукколи", построенного в конфигурации Light Plus.

В стадии строительства находятся три корабля. Согласно графику, по одному кораблю будут передаваться ВМС Италии ежегодно в период 2022-2026 гг., за исключением 2024 года, когда будут поставлены два корабля (с учетом полной реализации опциона).

Длина корабля "Руджеро ди Лаурия" составляет 143 м. Он будет оснащен комбинированной силовой установкой типа CODAG, включающей два дизельных двигателя MTU 20V800 M91L мощностью по 10 МВт и ГТД LM2500+G4 производства Avio Aero/GE Marine Solutions. Расчетная максимальная скорость хода – более 31 узла, экипаж – 171 человек. На борту будет размещена 11-метровая скоростная шлюпка RHIB (Rigid Hull Inflatable Boat).