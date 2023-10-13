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ТАСС

Азаров заявил, что ВСУ столкнулись с острым дефицитом офицерского состава

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Военнослужащие ВС Украины
Военнослужащие ВС Украины.
Источник изображения: belvpo.com

Экс премьер-министр Украины отметил, что нехватку в украинской армии офицеров нельзя покрыть за счет принудительной мобилизации гражданских лиц

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Неудачи Вооруженных сил Украины (ВСУ) привели к усилению дефицита офицерских кадров в армии. Об этом заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

"В Вооруженных силах Украины усилился дефицит офицерских кадров из-за потерь обученных и опытных офицеров, - написал он в Telegram-канале. - При этом нехватку в украинской армии офицеров нельзя покрыть за счет принудительной мобилизации гражданских лиц. Профессионального командира попросту не обучить за несколько недель".

Кроме того, отметил Азаров, часть наиболее опытных военнослужащих отправили в тыл или на Запад для освоения новых вооружений.

Экс-премьер Украины обратил внимание, что новое пополнение офицеров не имеет достаточно опыта и часто допускает ошибки, которые приводят к большим потерям и военной техники, и личного состава. "Более того, солдат, которые способны стать командирами взводов или рот, становится все меньше, так как контрнаступление ВСУ "выкашивает" наиболее профессиональные и мотивированные армейские кадры. Из-за этого растет недовольство среди военнослужащих, которые, видя этот бардак, не хотят становиться пушечным мясом", - констатировал он.

Украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. 12 сентября президент РФ Владимир Путин сообщил, что Киев к этому моменту потерял 71,5 тыс. военных и около 18,5 тыс. танков и других бронемашин. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу 26 сентября проинформировал, что только за месяц потери Украины превысили 17 тыс. человек, а "контрнаступление" так и не принесло значимых результатов. 

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Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
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