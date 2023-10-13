В ЛНР построили первый полигон для подготовки военнослужащих ВС России

В Минобороны РФ отметили, что комплекс оснащен новейшими тренажерами и современным оборудованием

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Первый полигон для подготовки военнослужащих Вооруженных сил (ВС) РФ построили в Луганской Народной Республики. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Первый штатный полигон для подготовки военнослужащих ВС РФ, возведенный специалистами Военно-строительного комплекса Минобороны России на территории ЛНР, сдан в эксплуатацию. Новый тренировочный комплекс оснащен новейшими тренажерами и современным полигонным оборудованием", - отметили в ведомстве.

На полигоне оборудовано учебное тактическое поле для практической отработки действий военнослужащих в ходе ведения боя в городе с различной плотностью застройки. Как уточнили в оборонном ведомстве, также здесь создано самое большое в ВС РФ войсковое стрельбище, позволяющее одновременно проводить занятия по огневой подготовке из всех видов стрелкового оружия и гранатометов с тремя мотострелковыми батальонами. Кроме того, на полигоне возведены современные танкодром и автодром.

Учебный объект начал свою работу первым из семи возводимых на территориях ЛНР и ДНР военных полигонов. Остальные шесть находятся в стадии строительства и будут сданы до конца текущего года, добавили в Минобороны. Инфраструктуру объекта проверил начальник Главного управления боевой подготовки ВС РФ генерал-полковник Иван Бувальцев.

"Новые учебные места оборудованы с учетом опыта проведения специальной военной операции и обеспечивают безопасное применение всех видов стрелкового оружия, гранатометов, а также проведение тактических занятий", - отметил Бувальцев, которого цитирую в ведомстве.

Генерал-полковник на новом полигоне вручил награды представителям Военно-строительного комплекса, Главного управления боевой подготовки ВС РФ и другим военнослужащим, проявившим себя при строительстве и развитии полигонной инфраструктуры на новых территориях.