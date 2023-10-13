Выходы астронавтов в открытый космос отложили из-за ситуации с модулем "Наука"

Американский астронавт во время выхода в открытый космос на МКС, ноябрь 2019 года.

NASA пообещало назвать новые даты позднее

НЬЮ-ЙОРК, 12 октября. /ТАСС/. Запланированные на 12 и 20 октября выходы в открытый космос с американского сегмента Международной космической станции отложены до выяснения обстоятельств утечки теплоносителя из внешнего (резервного) контура радиатора многоцелевого лабораторного модуля "Наука" ее российского сегмента. Об этом сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA ).

"Команды инженеров NASA и ответственных за управление полетами продолжают изучать данные и видео, связанные с утечкой охладителя из запасного радиатора многоцелевого лабораторного модуля "Наука". Два выхода в космос с сегмента США, которые были запланированы на четверг, 12 октября, и на пятницу, 20 октября, отложены до того, как анализ будет завершен", - говорится в заявлении.

Ведомство пообещало назвать новые даты позднее.

Первоначально планировалось, что 12 октября в открытый космос выйдут астронавт NASA Лорал О'Хара и астронавт ESA Андреас Могенсен, на 20 октября был запланирован выход в космос О'Хары и еще одного австронавта NASA Жасмин Могбели.

9 октября в Роскосмосе сообщили об утечке теплоносителя из внешнего контура радиатора многоцелевого лабораторного модуля "Наука". Там уточнили, что основной контур терморегулирования модуля работает в штатном режиме, обеспечивая комфортные условия в жилой зоне. В Роскосмосе подчеркнули, что экипажу и станции ничего не угрожает.

Позже спецкор ТАСС, замначальника ЦПК им. Ю. А. Гагарина - командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко сообщил, что утечка теплоносителя из внешнего (резервного) контура радиатора многоцелевого лабораторного модуля "Наука" российского сегмента МКС не отразилась на жизни экипажа, никакие эксперименты не откладывались.