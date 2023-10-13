Войти
ТАСС

Выходы астронавтов в открытый космос отложили из-за ситуации с модулем "Наука"

170
0
0
Американский астронавт во время выхода в открытый космос на МКС, ноябрь 2019 года
Американский астронавт во время выхода в открытый космос на МКС, ноябрь 2019 года.
Источник изображения: NASA

NASA пообещало назвать новые даты позднее

НЬЮ-ЙОРК, 12 октября. /ТАСС/. Запланированные на 12 и 20 октября выходы в открытый космос с американского сегмента Международной космической станции отложены до выяснения обстоятельств утечки теплоносителя из внешнего (резервного) контура радиатора многоцелевого лабораторного модуля "Наука" ее российского сегмента. Об этом сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA ).

"Команды инженеров NASA и ответственных за управление полетами продолжают изучать данные и видео, связанные с утечкой охладителя из запасного радиатора многоцелевого лабораторного модуля "Наука". Два выхода в космос с сегмента США, которые были запланированы на четверг, 12 октября, и на пятницу, 20 октября, отложены до того, как анализ будет завершен", - говорится в заявлении.

Ведомство пообещало назвать новые даты позднее.

Первоначально планировалось, что 12 октября в открытый космос выйдут астронавт NASA Лорал О'Хара и астронавт ESA  Андреас Могенсен, на 20 октября был запланирован выход в космос О'Хары и еще одного австронавта NASA Жасмин Могбели.

9 октября в Роскосмосе сообщили об утечке теплоносителя из внешнего контура радиатора многоцелевого лабораторного модуля "Наука". Там уточнили, что основной контур терморегулирования модуля работает в штатном режиме, обеспечивая комфортные условия в жилой зоне. В Роскосмосе подчеркнули, что экипажу и станции ничего не угрожает.

Позже спецкор ТАСС, замначальника ЦПК им. Ю. А. Гагарина - командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко сообщил, что утечка теплоносителя из внешнего (резервного) контура радиатора многоцелевого лабораторного модуля "Наука" российского сегмента МКС не отразилась на жизни экипажа, никакие эксперименты не откладывались. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
Роскосмос
ЦПК Гагарина
Проекты
МКС
Похожие новости
07.09.2023
Экипаж "Союза МС-24" отправится на МКС по сверхкороткой схеме
25.07.2023
«Роскосмос» назвал дату старта корабля «Союз МС-25» с экипажем
14.07.2023
Космонавт Борисов выполнил итоговую тренировку на знание российского сегмента МКС
08.11.2021
"Роскосмос" и NASA определились, кто из российских космонавтов войдёт в экипаж Crew Dragon
15.11.2017
Луна в иллюминаторе
06.11.2014
Начальник ЦУП Максим Матюшин: "Наши партнеры в программе МКС заинтересованы, может быть, даже больше, чем мы"
07.03.2012
Российский андроид полетит в космос в 2014 году
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.10 03:33
  • 3
Для российских танков начали производить заводские "мангалы" от дронов
  • 13.10 02:41
  • 1
Балансировка на грани: будущие риски европейской экономики
  • 12.10 23:26
  • 4
Шойгу призвал к 2025 году удвоить число Ан-124-100
  • 12.10 21:43
  • 2
Директор Уралвагонзавода сообщил о перепрофилировании цеха на производство бронетехники
  • 12.10 20:35
  • 1
Источник: Ка-52М с помощью новой РЛС превратят во "всепогодный разведчик"
  • 12.10 18:42
  • 1
Болгария передаст Украине компоненты к ЗРК С-300
  • 12.10 16:42
  • 5
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 12.10 16:14
  • 1
Модернизированные Ан-124-100 смогут получить ПД-35
  • 12.10 16:12
  • 1
Рогозин вошел в состав комитета СФ по обороне
  • 12.10 16:09
  • 55973
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 12.10 10:06
  • 128
Без пилота охота: вертолеты будут охранять небо России от дронов
  • 12.10 07:45
  • 2
Франция начала вывод своего военного контингента из Нигера - ТВ
  • 12.10 05:03
  • 48
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 11.10 21:00
  • 1
"Алмаз-Антей" готов увеличить объемы производства ЗРК "Бук-МЗ"
  • 11.10 20:55
  • 1
"Калашников" досрочно поставил Минобороны ракеты для ЗРК "Стрела-10"