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Вестник Мордовии

Сдвоенным ПТУР "Хезболлы" не страшна активная защита танков "Меркава Мк4

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Источник изображения: Фото: блог Юрия Лямина

Ливанская "Хезболла", по всей видимости, располагает сдвоенными пусковыми установками противотанковых управляемых ракет "Дехлавия", являющихся иранскими клонами знаменитых "Корнетов".

Они способны значительного снизить эффективность устанавливаемых на израильские танки "Меркава Мк4" и тяжелые бронетранспортеры "Намер" комплексов активной защиты Трофи.

Источник изображения: Фото: блог Юрия Лямина

Если одна из ракет будет сбита, то идущая следом сумеет врезаться в объект атаки, и тогда последствия для бронемашины ЦАХАЛ будут очень печальными.

"Дехлавия" имеют бронепробиваемость 1200 мм, а объявленная дальность стрельбы - 5000-7000 метров.

Кроме того, внедрены выносные пульты управления, позволяющие оператору находиться от пусковой установки на расстоянии в 150 метров. Такое конструкторское решение резко повышает возможность выживания расчета ПТРК.



Своеобразной демонстрацией возможностей противотанкистов "Хезболлы" стало недавнее уничтожение в районе границы гусеничного бронетранспортера M113 Zelda.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Ливан
Продукция
M113 БТР
Merkava
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